Selección Nacional Femenina de Voleibol Sub-15 viaja a Copa Centroamericana

Tegucigalpa, Honduras.- La Selección Nacional Femenina de Voleibol Sub-15 viaja este domingo a Managua , Nicaragua, para participar en la II Copa Centroamericana Invitacional , que se desarrollará del 8 al 15 de diciembre. El representativo hondureño está conformado por Atenas Pérez, Camila Ayala, Luna Janania, Camila Lagos, María Suazo, Fabiana Rosales y Elizabeth Castejón. También integran la delegación Mía Bécker, Paula Bécker, Ashley Moncada, Sofía Ramírez, Cecilia Guifarro, Lara Fernández y Camila Aceituno. Tras varios meses de intensa preparación, las seleccionadas viajan con la motivación de poner en alto el nombre de Honduras bajo la dirección del profesor Alex Carías y los asistentes Elvin Vásquez y Miguel Portillo.

Los actos inaugurales están programados para el martes 9 de diciembre a las 2:00 de la tarde, seguidos del debut de Honduras frente a Guatemala.



El miércoles, el equipo catracho se medirá ante El Salvador a la misma hora, y el jueves enfrentará al anfitrión, Nicaragua, a las 6:00 de la tarde. En la competencia también participa la selección de Belice.



Las expectativas se ha cifrado mucho en Honduras, que ha tenido una intensa preparación y partidos de fogueo en los que ha demostrado tener buena técnica de ataque y defensiva, velocidad y reacción.

