  1. Inicio
  2. · Deportes

Selección Nacional Femenina de Voleibol Sub-15 viaja a Copa Centroamericana

La Selección Nacional Sub-15 parte rumbo a Managua para competir en la II Copa Centroamericana Invitacional

  • 07 de diciembre de 2025 a las 12:23
Selección Nacional Femenina de Voleibol Sub-15 viaja a Copa Centroamericana

La Selección Nacional Femenina Sub-15 de Voleibol que representará a Honduras en la Copa Centroamericana en Managua, Nicaragua.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- La Selección Nacional Femenina de Voleibol Sub-15 viaja este domingo a Managua, Nicaragua, para participar en la II Copa Centroamericana Invitacional, que se desarrollará del 8 al 15 de diciembre.

El representativo hondureño está conformado por Atenas Pérez, Camila Ayala, Luna Janania, Camila Lagos, María Suazo, Fabiana Rosales y Elizabeth Castejón.

También integran la delegación Mía Bécker, Paula Bécker, Ashley Moncada, Sofía Ramírez, Cecilia Guifarro, Lara Fernández y Camila Aceituno.

Tras varios meses de intensa preparación, las seleccionadas viajan con la motivación de poner en alto el nombre de Honduras bajo la dirección del profesor Alex Carías y los asistentes Elvin Vásquez y Miguel Portillo.

Las jóvenes esperan dejar en alto el nombre del país y obtener un premio que puedan traer a Honduras como muestra de su disciplina.

Las jóvenes esperan dejar en alto el nombre del país y obtener un premio que puedan traer a Honduras como muestra de su disciplina.

 (Foto: Cortesía)
Inter Miami venció a Vancouver Whitecaps con exhibición de Messi y es campeón de la MLS

Los actos inaugurales están programados para el martes 9 de diciembre a las 2:00 de la tarde, seguidos del debut de Honduras frente a Guatemala.

El miércoles, el equipo catracho se medirá ante El Salvador a la misma hora, y el jueves enfrentará al anfitrión, Nicaragua, a las 6:00 de la tarde. En la competencia también participa la selección de Belice.

Las expectativas se ha cifrado mucho en Honduras, que ha tenido una intensa preparación y partidos de fogueo en los que ha demostrado tener buena técnica de ataque y defensiva, velocidad y reacción.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias