Olimpia gana en la mesa tras que Victoria no se presentara y termina de líder de las vueltas

El Olimpia logró sumar tres puntos importantes luego de que el Victoria no se presentara al último partido de las vueltas

  • 06 de diciembre de 2025 a las 17:13
El Olimpia logró sumar los tres puntos y ganó 3-0 a Victoria ya que no se presentó.

 Foto: Emilio Flores

Tegucigalpa, Honduras.- Este sábado 6 de diciembre marcó el cierre de las vueltas regulares del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras y el liderato lo amarró el Olimpia jornada 22.

Esto debido que el encuentro Olimpia y Victoria, que estaba programado para jugarse hoy desde las 5:15 de la tarde en el estadio Nacional Chelato Uclés de la ciudad de Tegucigalpa, no se jugó.

Victoria no se presentó, periodista enamoró y Olimpia en hecho nunca ante visto en Liga Nacional

Debido que el Victoria no viajó de La Ceiba a Tegucigalpa por falta de pagos de los salarios a jugadores, cuerpo técnico y staff. Lo explicaron en un comunicado.

No soportaron más la situación y tomaron la determinación a pesar que la directiva prometió cancelar un mes de forma equitativa, pero solo alcanzó al 30% del mes de julio.

El protocolo a seguir en Honduras cuando un equipo no se presenta al partido

Olimpia ganó administrativamente los 3 puntos con marcador de 3-0 y llegó a tiene 44 puntos asegurando la cima, mientras que Marathón cerró con 42, como segundo.

Los dirigidos por el entrenador uruguayo Eduardo Espinel, siguieron los protocolos, entrenaron, presentaron su alineación titular, ingresaron a la cancha con los árbitros y a la hora pactada (5:15 pm) las autoridades esperaron los 15 minutos de prórroga.

El árbitro Saíd Martínez tomó la decisión oficial donde el Olimpia se llevó al triunfo como lo establece la ley con marcador de 3-0.

Victoria no jugará ante Olimpia y los albos serán primer lugar de la vueltas en el Apertura 2025

Alineación del Olimpia: Edrick Menjívar, Edwin Lobo, Kevin Güity, Facundo Queiroz, Clinton Bennet, Carlos Sánchez, Agustín Mulet, José Mario Pinto, Michaell Chirinos, Jorge Benguché y Dereck Moncada.

Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.

