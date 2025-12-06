Olimpia gana en la mesa tras que Victoria no se presentara y termina de líder de las vueltas

Tegucigalpa, Honduras.- Este sábado 6 de diciembre marcó el cierre de las vueltas regulares del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras y el liderato lo amarró el Olimpia jornada 22. Esto debido que el encuentro Olimpia y Victoria, que estaba programado para jugarse hoy desde las 5:15 de la tarde en el estadio Nacional Chelato Uclés de la ciudad de Tegucigalpa, no se jugó.

Debido que el Victoria no viajó de La Ceiba a Tegucigalpa por falta de pagos de los salarios a jugadores, cuerpo técnico y staff. Lo explicaron en un comunicado. No soportaron más la situación y tomaron la determinación a pesar que la directiva prometió cancelar un mes de forma equitativa, pero solo alcanzó al 30% del mes de julio.

Olimpia ganó administrativamente los 3 puntos con marcador de 3-0 y llegó a tiene 44 puntos asegurando la cima, mientras que Marathón cerró con 42, como segundo. Los dirigidos por el entrenador uruguayo Eduardo Espinel, siguieron los protocolos, entrenaron, presentaron su alineación titular, ingresaron a la cancha con los árbitros y a la hora pactada (5:15 pm) las autoridades esperaron los 15 minutos de prórroga. El árbitro Saíd Martínez tomó la decisión oficial donde el Olimpia se llevó al triunfo como lo establece la ley con marcador de 3-0.