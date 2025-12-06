Victoria no jugará ante Olimpia y los albos serán primer lugar de la vueltas en el Apertura 2025

La Ceiba, Honduras.- Finalmente el plantel del Victoria decidió no viajar a la ciudad de Tegucigalpa para el juego oficial de la jornada 22 que marca el cierre de las vueltas regulares del torneo Apertura. La plantilla de la Jaiba Brava tenía que enfrentar al Olimpia, quien busca la cima del campeonato, pero al no tener lo solicitado a la directiva se quedaron en La Ceiba. El encuentro está programado para comenzar a las 5:15 pm.

¿Por qué no viajaron?

Desde el viernes 5 de diciembre estaba en el programa la salida vía terrestre del Victoria con destino a Tegucigalpa, sin embargo, los jugadores y cuerpo técnico hicieron solicitud a la directiva. Lo primordial fue cancelar la deuda de salarios atrasados en la institución, algunos tienen hasta 7 meses sin cobrar y otros ya rozan los 2 meses sin salario. El plantel y la directivo sostuvo anoche una reunión donde quedó claro que tendrían que recibir al menos un mes de pago para viajar, lo cual no sucedió y tampoco viajaron hoy por la mañana. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.