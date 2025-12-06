  1. Inicio
  2. · Deportes

Victoria no jugará ante Olimpia y los albos serán primer lugar de la vueltas en el Apertura 2025

La Jaiba Brava atraviesa por graves problemas económicos y ante la falta de pago, los futbolistas decidieron no viajar hacia Tegucigalpa

  • 06 de diciembre de 2025 a las 14:38
Victoria no jugará ante Olimpia y los albos serán primer lugar de la vueltas en el Apertura 2025

Solamente un 20% de pago recibieron la mayoría de futbolistas y miembros del cuerpo técnico del Victoria.

 Foto: Victoria.

La Ceiba, Honduras.- Finalmente el plantel del Victoria decidió no viajar a la ciudad de Tegucigalpa para el juego oficial de la jornada 22 que marca el cierre de las vueltas regulares del torneo Apertura.

La plantilla de la Jaiba Brava tenía que enfrentar al Olimpia, quien busca la cima del campeonato, pero al no tener lo solicitado a la directiva se quedaron en La Ceiba. El encuentro está programado para comenzar a las 5:15 pm.

Victoria sigue sumergido en la miseria: ¿Qué pasó con las promesas de Supremo y La More?

¿Por qué no viajaron?

Desde el viernes 5 de diciembre estaba en el programa la salida vía terrestre del Victoria con destino a Tegucigalpa, sin embargo, los jugadores y cuerpo técnico hicieron solicitud a la directiva.

Lo primordial fue cancelar la deuda de salarios atrasados en la institución, algunos tienen hasta 7 meses sin cobrar y otros ya rozan los 2 meses sin salario.

El plantel y la directivo sostuvo anoche una reunión donde quedó claro que tendrían que recibir al menos un mes de pago para viajar, lo cual no sucedió y tampoco viajaron hoy por la mañana.

Victoria toma contundente decisión para último partido de temporada ante Olimpia

Quedó la opción aérea de La Ceiba a Tegucigalpa, saliendo desde las 2 de la tarde y llegando en 40 minutos a la capital. Pero tampoco el plantel tomó el vuelo porque no hubo un acuerdo.

En sus redes sociales el Victoria anunció que el partido se iba a desarrollar, incluso, el entrenador colombiano Jhon Jairo López hizo el viaje personal en vehículo para estar presente en Tegucigalpa.

EL HERALDO conoció que solamente un 20% de pago recibieron la mayoría de futbolistas y miembros del cuerpo técnico del Victoria, club que está sumergido en una grave crisis económica y cierra el torneo Apertura con 14 puntos, en la décima posición.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias