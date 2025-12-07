Hat-trick de Rodrigo De Olivera metió al Olancho FC a la triangular del Apertura 2025

Choloma, Honduras.- ​​​​El Torneo Apertura 2025 ya tiene a su último clasificado para la triangular de la Liga Nacional de Honduras tras los tres partidos de la última jornada que se disputaron en simultáneo este domingo.

UPNFM y Olancho FC llegaban con opciones claras de clasificar a la liguilla. Los Lobos dependían de sí mismos para avanzar, tenían que ganar al Real España, pero no pasaron del empate 0-0 y sufrieron la eliminación en el estadio Emilio Williams de Choluteca.

En el Rubén Deras, los Potros golearon por 0-4 al CD Choloma y se clasificaron a la triangular como sextos en la tabla de posiciones con 27 puntos.

Un triplete del uruguayo Rodrigo de Olivera y un gol de Yemerson Aarón Cabrera en la segunda parte le dieron la victoria clave al Olancho FC para asegurar su presencia en la siguiente ronda.

El CD Choloma, equipo ascendido esta temporada, cierra el campeonato en el último lugar de la tabla de posiciones con apenas 11 puntos.