"Su tiempo es valioso": Rey Carlos III prepara una Navidad "especial" mientras continúa su batalla contra el cáncer

Buckingham Palace difundió el sábado la felicitación navideña oficial de Carlos III y la reina consorte Camila, una imagen que adquiere especial significado en el contexto del tratamiento oncológico que el monarca mantiene desde febrero de 2024.
La fotografía seleccionada corresponde a la visita de Estado a Italia celebrada el pasado abril, cuando la pareja cumplió dos décadas de matrimonio.
El retrato, obra del fotógrafo real Chris Jackson, muestra a Carlos, de 77 años, y Camila, de 78, en los jardines de Villa Wolkonsky, residencia oficial del embajador británico en Roma.
La composición presenta a la pareja del brazo, él vestido con traje azul a rayas diplomáticas y corbata plateada, mientras que ella luce un vestido abrigo en tonos blancos y beige diseñado por Anna Valentine, complementado con un broche de lirios del valle.
El mensaje interior de la tarjeta expresa: "Deseándoles una muy Feliz Navidad y Año Nuevo". La Casa Real distribuye anualmente centenares de estas felicitaciones entre familiares, jefes de Estado, diplomáticos, organizaciones benéficas y amistades personales del monarca.
La elección de esta imagen particular resulta significativa por múltiples razones. En primer lugar, conmemora el vigésimo aniversario de la boda civil celebrada en Windsor en 2005, una unión que enfrentó considerables obstáculos antes de materializarse.
En segundo término, la fotografía fue tomada durante una visita de Estado que coincidió precisamente con la fecha exacta del aniversario, el 9 de abril.
El monarca mantiene un programa activo pese a continuar con el tratamiento oncológico, habiendo recibido en Windsor tres visitas de Estado durante 2025 —Francia, Estados Unidos y Alemania—, situación que no se producía en casi cuatro décadas.
El diagnóstico de cáncer se hizo público en febrero de 2024, tras una intervención quirúrgica por hiperplasia benigna de próstata.
Durante ese procedimiento, los médicos detectaron una anomalía que las pruebas posteriores confirmaron como proceso oncológico, aunque la Casa Real nunca ha especificado el tipo exacto de cáncer ni ha ofrecido detalles sobre el pronóstico.