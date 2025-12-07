Clara Vegas: "Voy a arreglar todos los detallitos que hacen falta para ser Miss Universo"

"Ese triunfo es de ella, tal como es mío, es de las dos realmente, y también es un grandísimo honor estar haciendo historia en el Miss Venezuela como primera madre e hija que son Miss Universo Venezuela, estoy sumamente feliz por eso", expresó la joven, quien aseguró que su mamá ha sido su "pilar" y quien le mantuvo "los pies en la tierra durante este proceso".