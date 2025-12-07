"Voy al psicólogo": la confesión de Ángela Aguilar sobre su salud mental

Ángela Aguilar rompió el silencio sobre su salud mental.
En una entrevista con Los Angeles Times, la artista confirmó que recibe apoyo psicológico para gestionar la presión derivada de su exposición pública.
"Las redes sociales y yo tenemos una relación de amor y odio", admitió la cantante al explicar por qué decidió buscar ayuda profesional.
El detonante: los mensajes de odio que recibe constantemente desde que se casó con Christian Nodal.
La pareja cumplió un año de matrimonio civil y prepara su boda religiosa para mayo próximo. "Ya cumplimos un año... y ahora falta cumplir dos... y los que faltan", declaró con optimismo pese al escepticismo público.
Aguilar reconoció que cada gesto suyo se magnifica en el espacio digital.
Su aparición en los Latin Grammy generó controversia cuando su esposo la omitió en su discurso de agradecimiento.
"A veces nosotros mismos no nos ayudamos tampoco", admitió la intérprete al referirse a situaciones que alimentan la especulación. La cantante envió un mensaje a quienes enfrentan críticas similares: "Son demasiado valiosas por encima de lo que dice la gente".