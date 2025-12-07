  1. Inicio
"Voy al psicólogo": la confesión de Ángela Aguilar sobre su salud mental

La artista reveló cómo maneja la presión mediática tras un año de matrimonio con Christian Nodal

  • 07 de diciembre de 2025 a las 11:54
Voy al psicólogo: la confesión de Ángela Aguilar sobre su salud mental
1 de 8

Ángela Aguilar rompió el silencio sobre su salud mental.

 Foto: Instagram
Voy al psicólogo: la confesión de Ángela Aguilar sobre su salud mental
2 de 8

En una entrevista con Los Angeles Times, la artista confirmó que recibe apoyo psicológico para gestionar la presión derivada de su exposición pública.

 Foto: Instagram
Voy al psicólogo: la confesión de Ángela Aguilar sobre su salud mental
3 de 8

"Las redes sociales y yo tenemos una relación de amor y odio", admitió la cantante al explicar por qué decidió buscar ayuda profesional.

 Foto: Instagram
Voy al psicólogo: la confesión de Ángela Aguilar sobre su salud mental
4 de 8

El detonante: los mensajes de odio que recibe constantemente desde que se casó con Christian Nodal.

 Foto: Instagram
Voy al psicólogo: la confesión de Ángela Aguilar sobre su salud mental
5 de 8

La pareja cumplió un año de matrimonio civil y prepara su boda religiosa para mayo próximo. "Ya cumplimos un año... y ahora falta cumplir dos... y los que faltan", declaró con optimismo pese al escepticismo público.

 Foto: Instagram
Voy al psicólogo: la confesión de Ángela Aguilar sobre su salud mental
6 de 8

Aguilar reconoció que cada gesto suyo se magnifica en el espacio digital.

 Foto: Instagram
Voy al psicólogo: la confesión de Ángela Aguilar sobre su salud mental
7 de 8

Su aparición en los Latin Grammy generó controversia cuando su esposo la omitió en su discurso de agradecimiento.

 Foto: Instagram
Voy al psicólogo: la confesión de Ángela Aguilar sobre su salud mental
8 de 8

"A veces nosotros mismos no nos ayudamos tampoco", admitió la intérprete al referirse a situaciones que alimentan la especulación. La cantante envió un mensaje a quienes enfrentan críticas similares: "Son demasiado valiosas por encima de lo que dice la gente".

 Foto: Instagram
