La vida después de "Crepúsculo": ¿qué fue de Pattinson, Stewart y Lautner tras el fenómeno juvenil?

El éxito continuó con ‘The Lighthouse’ (2019), un thriller psicológico en blanco y negro junto a Willem Dafoe y ‘Tenet’ (2020) de Christopher Nolan, con el que regresó al cine de gran presupuesto. Y en 2022, cuando se enfundó el traje de uno de los superhéroes más míticos de la historia en ‘The Batman’, se cerró el círculo. La película fue un éxito de taquilla, recaudando más de 770 millones de dólares a nivel mundial. En la actualidad su último trabajo ha sido ‘Mickey 17’ (2025).