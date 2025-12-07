La vida después de "Crepúsculo": ¿qué fue de Pattinson, Stewart y Lautner tras el fenómeno juvenil?

En noviembre de 2008 se estrenó una película que se convirtió rápidamente en un fenómeno global sin precedentes: ‘Twilight’. Basada en la novela homónima de Stephenie Meyer, no sólo recaudó más de 400 millones de dólares en todo el mundo, sino que cambió el peso que la literatura y cine juvenil tenían en la industria.
Pero además, ‘Crepúsculo’ catapultó a sus jóvenes protagonistas a un nivel de fama mundial prácticamente de la noche a la mañana. Ellos eran Robert Pattinson, Kristen Stewart y Taylor Lautner, tres rostros que pasaron de una incipiente carrera a vivir en portadas de revista, programas de televisión y en los sueños de millones de adolescentes.
Sin embargo, la fama, como la inmortalidad de los vampiros y el amor de Edward y Bella, tiene un precio. La presión mediática a una edad temprana y el encasillamiento en sus papeles de adolescentes podrían ser una estaca en el corazón de sus futuras trayectorias... O quizá no.
Ahora, más de una década y media después, con el reestreno de las películas en los cines de todo el mundo y la saga convertida una vez más en fenómeno viral, surge una pregunta: ¿qué camino tomaron sus vidas una vez que se alejaron del lluvioso y romántico Forks? He aquí la respuesta.
Robert Pattinson. A Robert Pattinson el papel de Edward Cullen le otorgó una fama mundial, pero también una etiqueta de la que le costó desprenderse. Y su trayectoria, desde que finalizó la saga, ha sido una “huída” del arquetipo del vampiro adolescente.
Para demostrar su capacidad como actor, Pattinson se sumergió en el cine independiente y de autor. Trabajó con directores de renombre como David Cronenberg en ‘Cosmopolis’ (2012) y ‘Maps to the Stars’ (2014). Su colaboración con los hermanos Safdie en ‘Good Time’ (2017) fue un punto de inflexión con el que logró ganarse a la crítica.
El éxito continuó con ‘The Lighthouse’ (2019), un thriller psicológico en blanco y negro junto a Willem Dafoe y ‘Tenet’ (2020) de Christopher Nolan, con el que regresó al cine de gran presupuesto. Y en 2022, cuando se enfundó el traje de uno de los superhéroes más míticos de la historia en ‘The Batman’, se cerró el círculo. La película fue un éxito de taquilla, recaudando más de 770 millones de dólares a nivel mundial. En la actualidad su último trabajo ha sido ‘Mickey 17’ (2025).
En el terreno sentimental, Robert ha guardado un perfil mucho más discreto que su mediático romance con Kristen Stewart. Desde 2018, mantiene una relación estable con la actriz y cantante Suki Waterhouse. En marzo de 2024, la pareja dio la bienvenida a su primer hijo.
Kristen Stewart. La vida de Kristen Stewart, quien dio vida a intrépida (aunque torpe) y enamorada Bella Swan, estuvo todavía más si cabe en el ojo del huracán mediático, especialmente tras su ruptura con Robert Pattinson. Como él, Kristen buscó refugio en el cine independiente. Aunque en su caso no abandonó por completo el Hollywood comercial, y la prueba está en películas como ‘Snow White and the Huntsman’ (2012) o ‘Charlie's Angels’ (2019).
Pero su colaboración con el director francés Olivier Assayas marcó un antes y un después en su reconocimiento por parte de la crítica: con su papel en ‘Clouds of Sils Maria’ (2014), Stewart hizo historia al convertirse en la primera actriz estadounidense en ganar un Premio César, equivalente francés al Óscar.
Sin embargo, su consagración más madura llegó con ‘Spencer’ (2021), del director chileno Pablo Larraín. Su interpretación de la Princesa Diana de Gales le valió su primera nominación al Óscar. Además, Stewart ha debutado como directora en ‘The Chronology of Water’ (2025). En su vida personal, la actriz se ha convertido en un referente para la comunidad LGTBIQ+ y ha hablado abiertamente sobre sus relaciones con mujeres. En noviembre de 2021, anunció su compromiso con la guionista Dylan Meyer. Y en abril de 2025 se dieron el “sí, quiero”.
Taylor Lautner. El caso de Taylor Lautner, el hombre lobo Jacob Black, es diferente. Durante el esplendor de la saga se convirtió en todo un “sex symbol” generacional, en parte debido a su impresionante transformación física a partir de la segunda película. Todo apuntaba a que sería la próxima estrella del cine de acción en Hollywood, protagonizando cintas como ‘Abduction’ (2011). No obstante, a diferencia de los otros dos integrantes del triángulo amoroso, su camino no fue tan fructífero.
Y es que las películas que protagonizó no lograron el éxito esperado en taquilla y la crítica tampoco acompañó. Proyectos como ‘Tracers’ (2015) y ‘Run the Tide’ (2016) pasaron desapercibidos y, poco a poco, el impulso de popularidad que había sido ‘Crepúsculo’ se fue desinflando.
Así, Lautner se alejó de los papeles protagónicos y trabajó en roles secundarios en comedias como ‘Grown Ups 2’ (2013) y ‘The Ridiculous 6’ (2015), y en la serie de televisión británica ‘Cuckoo’. Su trabajo cinematográfico más reciente ha sido ‘Home Team’ (2022). En noviembre de 2022, se casó con su novia, Taylor Dome, enfermera. Curiosamente, su ahora esposa adoptó su apellido, por lo que en la actualidad ambos se llaman Taylor Lautner. En 2023, lanzaron juntos el podcast ‘The Squeeze’, centrado en la salud mental y el bienestar.
El resto del elenco ha seguido trayectorias muy diferenciadas entre sí. Anna Kendrick (Jessica Stanley), quien ya era una promesa de su generación, se convirtió en una estrella al margen de la saga, obteniendo una nominación al Óscar por ‘Up in the Air’ (2009) y protagonizando la exitosa trilogía ‘Pitch Perfect’.
Nikki Reed (Rosalie Hale) se casó con el actor Ian Somerhalder en 2015, con el que tiene dos hijos. Ashley Greene (Alice Cullen) lanzó en 2022 un podcast llamado ‘The Twilight Effect’, donde comparte sus recuerdos del rodaje. Y Christian Serratos (Angela Webber) también dio vida a Rosita Espinosa en ‘The Walking Dead’.