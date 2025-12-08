Hombre es asesinado a balazos en la colonia Mangandí de El Progreso, Yoro

Yoro, Honduras.- Un hombre fue asesinado con arma de fuego la noche de este domingo en la colonia Mangandí, en el municipio de El Progreso, Yoro. La víctima fue identificada preliminarmente como Juan Ramírez.
Según relataron testigos, tras el ataque armado, familiares del fallecido acudieron de inmediato a la escena y habrían retirado el cuerpo antes de la llegada de las autoridades. Hasta el momento, no se han brindado mayores detalles sobre la dinámica del crimen.
El violento suceso ha generado preocupación entre los habitantes del sector, quienes manifestaron temor ante el incremento de episodios delictivos en la zona.
La Policía Nacional informó que continúa recopilando información para determinar quiénes serían los responsables y cuál habría sido el motivo del asesinato.
Violencia
De acuerdo con el Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), Honduras ha registrado, desde el 1 de enero al 1 de diciembre de 2025, un total de 2,094 muertes violentas.
Del total anterior, 206 crímenes se han contabilizado en el departamento de Yoro, lo que representa casi un 10% de los homicidios a nivel nacional. Este departamento figura entre los más violentos del país debido a su alta incidencia de asesinatos.