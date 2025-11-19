Vinculado a la Pandilla 18: ¿quién es el menor detenido por crimen del subcomisario Joel Vargas ?

El asesinato del subcomisario Joel Esteban Vargas Ordóñez ha generado conmoción, luego de confirmarse que el presunto autor del disparo mortal es un menor de edad que estaría vinculado a la Pandilla 18. ¿Qué se sabe sobre los detenidos?
El hecho ocurrió el martes -19 de noviembre- en la colonia Montebello, sector Chamelecón, cuando el oficial coordinaba allanamientos junto a agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
Según el informe preliminar, los agentes fueron atacados de manera sorpresiva por sujetos armados que se encontraban escondidos en la zona. Durante el enfrentamiento, Vargas Ordóñez recibió heridas mortales.
Un oficial de la DPI que acompañaba al subcomisario también resultó lesionado y permanece bajo atención médica, según confirmó la institución policial.
Tras el ataque, se ejecutó un operativo de saturación que permitió la captura de siete presuntos integrantes de la Pandilla 18 que operaban en el sector de Chamelecón, entre ellos, un menor de edad vinculado al crimen.
El menor, cuya edad no fue especificada en el informe inicial pero sí que es menor de edad, fue remitido a la Fiscalía correspondiente para continuar con el proceso legal aplicable a menores en conflicto con la ley. Se informó que formaba parte de esta banda criminal.
Durante la búsqueda, las autoridades recibieron información de que los responsables se habían refugiado en una vivienda abandonada, donde se montó un cerco policial.
El subcomisario César Ruiz, jefe regional de la DPI, confirmó que dentro de la vivienda fue encontrado el menor señalado como autor del disparo que terminó con la vida del oficial.
En el mismo lugar se encontró el fusil con el que presuntamente se cometió el crimen, arma que será parte de la investigación que continúa en manos de las autoridades competentes.
Mientras tanto, la Policía Nacional mantiene su despliegue operativo en el área para seguir desarticulando estructuras criminales activas en Montebello y zonas cercanas.
La institución lamentó públicamente la muerte del subcomisario, calificándolo como un héroe caído en cumplimiento del deber y expresando solidaridad con su familia y compañeros.
Los restos del oficial fueron trasladados a Tegucigalpa para recibir honores policiales antes de ser llevados a Choluteca, su lugar de origen, donde será despedido por sus seres queridos.