"Demoras no deben usarse para desacreditar el proceso electoral": Defensores de Honduras por la Democracia

Tegucigalpa, Honduras.- Los Defensores de Honduras por la Democracia reconocen que el proceso electoral ha sido “resguardado con éxito” gracias al compromiso colectivo, aunque admiten que aún hay responsabilidades compartidas para preservar la paz. Y es que Honduras se enfrenta a uno de los procesos más reñidos de la historia. Nasry Asfura, del Partido Nacional, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal, apenas mantienen una diferencia que no supera los 20,000 votos.

“El resultado constituye un triunfo cívico y confirma que la defensa de la democracia exige voluntad, vigilancia, valentía y unidad nacional”, dieron a conocer Los Defensores de Honduras por la Democracia a través de un comunicado. Ante el panorama que vive Honduras, donde el escrutinio de votos continúa desarrollándose a una semana de las elecciones, llamaron a los partidos políticos y a sus liderazgos a respetar la voluntad popular expresada en las urnas. “Exigimos que la fase de escrutinio sea realizada por el Consejo Nacional Electoral, con transparencia y sin presiones, sobre la base de legalidad y democracia”, indicaron. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. También hicieron un llamado a la reflexión para que “la demora o interferencias señaladas por observadores internacionales no se conviertan en excusa para desacreditar el proceso”. Para el candidato que resulte electo también enviaron un mensaje: “Llamamos a quien resulte ganador a construir un gobierno de unidad nacional, basado en una agenda de integración y meritocracia, no en la repartición arbitraria de cargos”.