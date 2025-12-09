Detienen en Nebraska a presunto líder de la MS-13 vinculado al asesinato del hijo de Pepe Lobo

Nebraska, Estados Unidos.- Un hondureño, supuesto líder de la Mara Salvatrucha (MS-13) fue detenido el lunes 8 de diciembre en Nebraska, quien se le presume estar estrechamente vinculado con la muerte de Said Lobo, hijo del expresidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa.

Según la información proporcionada por las autoridades estadounidenses, el hondureño, identificado como Gerson Emir Cuadra Soto, de 33 años, con el alias "Fantasma", formó parte del escuadrón que cometió la masacre donde murió Lobo junto a sus amigos al salir de una discoteca en el bulevar Morazán de Tegucigalpa.

El FBI indicó que las investigaciones muestran que Cuadra Soto dirigía a "El Combo", un escuadrón de la MS-13 designado para cometer asesinatos en nombre de la peligrosa pandilla.