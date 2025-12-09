Detienen en Nebraska a presunto líder de la MS-13 vinculado al asesinato del hijo de Pepe Lobo

Nebraska, Estados Unidos.- Un hondureño, supuesto líder de la Mara Salvatrucha (MS-13) fue detenido el lunes 8 de diciembre en Nebraska, quien se le presume estar estrechamente vinculado con la muerte de Said Lobo, hijo del expresidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa.
Según la información proporcionada por las autoridades estadounidenses, el hondureño, identificado como Gerson Emir Cuadra Soto, de 33 años, con el alias "Fantasma", formó parte del escuadrón que cometió la masacre donde murió Lobo junto a sus amigos al salir de una discoteca en el bulevar Morazán de Tegucigalpa.
El FBI indicó que las investigaciones muestran que Cuadra Soto dirigía a "El Combo", un escuadrón de la MS-13 designado para cometer asesinatos en nombre de la peligrosa pandilla.
Fue detenido en Honduras por las autoridades como uno de los involucrados en la muerte de Lobo, sin embargo el FBI indicó que fue liberado después de sobornar a las autoridades con un pago de 125 mil dólres.
Después de quedar en libertad, Cuadra huyó de Honduras. Según la información proporcionada, ingresó a Estados Unidos en noviembre, de 2022, a través de la frontera de Texas, luego obtuvo una licencia de conducir de California. Y se estableció en Nebraska.
Además, el supuesto marero ha sido identificado por las autoridades hondureñas como un estrecho colaborador de Yulan Archaga Carías, alias "El Porky", quien forma parte de la lista de los 10 más buscados del FBI.
Cabe mencionar que Gerson Emir Soto enfrentó la justicia en Honduras en varias ocasiones, una de ellas fue en 2021, cuando se le dictó auto de formal procesamiento con medidas distintas a la prisión preventiva por suponerlo responsable del delito de porte ilegal de arma de fuego, municiones y encubrimiento.