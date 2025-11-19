Elvin Ramos, hondureño que atropelló a la pequeña Mora Gerety en Idaho, EE UU

El trágico accidente de Mora Gerety conmocionó a los habitantes de Boise, Idaho, luego de que la pequeña de ocho años fuera atropellada por una camioneta conducida por el hondureño Elvin Ramos-Caballero.
La policía indicó que el hondureño se conducía en su vehículo cuando ocurrió el impacto, dejando gravemente herida a la pequeña Mora Gerety.
La pequeña Mora fue trasladada de urgencia a un hospital cercano, donde falleció durante una intervención quirúrgica, informó la cadena KTVB7. El forense determinó que la causa de muerte fueron múltiples traumatismos.
De acuerdo con reportes preliminares citados por The Daily Wire, Ramos-Caballero tenía pendiente una orden de deportación, y fue detenido tras el accidente.
Documentos oficiales señalan que Ramos Caballero ingresó a Estados Unidos en 2015 siendo menor de edad y sin compañía. Posteriormente fue remitido al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), que lo ubicó con un patrocinador.
Ramos Caballero fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) debido a una orden de arresto federal pendiente, sumado al nuevo caso de Mora.
La familia de Mora realizó una vigilia con velas y una ceremonia en la intersección donde ocurrió el atropello, mientras vecinos añadían flores.
“Es una tragedia impensable para cualquier familia. Nuestros pensamientos están con los seres queridos de la víctima y con la comunidad afectada”, expresó Chris Dennison, jefe de policía de Boise.
El Distrito Escolar de Boise confirmó que Mora asistía a la escuela primaria Washington Elementary, ubicada cerca del lugar del accidente. El BSD emitió un comunicado expresando su solidaridad con la familia, amigos y la comunidad escolar.
El congresista Russ Fulcher expresó sus condolencias y pidió que todos se unan en oración por la familia y la ciudad en este momento de dolor profundo.