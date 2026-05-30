Cristiana sepultura para la tal Dipampco, y se viene otra Fusina

GRINGOS. Bueno, y vienen o no vienen los marines gringos a combatir los carteles a Honduras, como lo harán en Guatemala y lo hacen -desde ya días- en México.

ADIÓS. Pues, hombre, Hilario, saludes les dejó la Dipampco y les manda a decir que, hasta la vista, baby. El Consejo de Defensa y Seguridad le dio “cristiana sepultura”.

LUCHA. La nueva agencia se encargará de coordinar la lucha contra la delincuencia de la DPI, la ATIC, la PMOP y la Dirección de Inteligencia, como pasaba con Fusina. Do you remember?

SIGAN. No tardan en reaparecer aquellos que dijimos con la cantaleta de “regresar militares a sus cuarteles”. Allá los majaderos que les sigan creyendo.

ÁPICE. Los mismos y las mismas que pedían “regresar los militares a sus cuarteles”, no tuvieron un ápice de vergüenza para convertir los batallones en sus principales y grandes aliados de su proyecto continuista y, a sus jefes, en furibundos activistas de su partido.

BOLETOS. “Sólo” los boletos de la selección de influencers peruanos, le regaló el “papi” al mentado “Supremo”, dice Argueta. Costarán medio millón, dice. ¡Ahhh! y el estadio gratis, más seguridad, juegos pirotécnicos, en fin.

FOMH. A paro los docentes a partir del próximo lunes, así es que, “vamos bien”, como decía Kiko. La FOMH, que estuvo desaparecida los cuatro años de Xiomara, ya está activada al cien.

LLAVE. Hombre, eso de Carla Paredes, la ex de la Sesal, ya es caso psiquiátrico. A puras cachas dejaron tres cascarones de los ocho hospitales que prometieron y dice que quedó todo pagado para que los entregaran “llave en mano”. ¡Habrase visto!

IHSS. El desmadre que dejaron en los hospitales y en el IHSS no tiene parangón, y hasta el más ingenuo sabe por qué salieron con ese disparate, en vez de fortalecer el cacreco sistema ya instalado.

MATHEU. El propio exministro de Salud de Xiomara -Matheu- denunció el movidón con la sobrevaloración de los edificios. Cuatriplicaron su valor. ¡Bárbaros!

JUNGLA. A ver si pasa en el hemiciclo esa iniciativa de la Johanna, para el seguro obligatorio a los motociclistas. Guatemala, Costa Rica y Nicaragua lo tienen hace añales, pero, como aquí vivimos en una jungla.

PIQUES. Que obliguen a los motociclistas a pagar su curación, no importa si es en hospitales públicos, y la de terceros a quienes causen daño, a ver si es cierto que van a seguir con sus tales piques o conduciendo como locos, desafiando a la muerte.