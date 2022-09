A sus anchas continúan robando policías en retén de Santa Bárbara

Mediante un trabajo de infiltración, la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus evidenció la extorsión de la que son víctimas los migrantes extranjeros que viajan por Honduras.

Ramón Sabillón, ministro de Seguridad, confirmó a la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus que los abusos contra los migrantes “no solo son policías, está transporte y diversos actores”.

Escuetamente dijo que se había comenzado una investigación, “es un procedimiento común, no le puedo decir nada respecto a los policías asignados a ese retén porque eso es parte de la investigación, solo sé que se han enviado oficiales, pero aún no sé los resultados”.

Argumentó que la investigación no solo sería en La Ceibita, Santa Bárbara, “es a nivel general, no puedo darle mayores detalles, solo que hay una investigación en curso y esperamos.

No sé si los jefes ya tenían esa información, yo pienso que sí”. Sabillón explicó que no toda la responsabilidad puede recaer sobre él: “Yo no estoy al mando, yo dirijo a la Policía Nacional, la operatividad la dirige el director Sánchez, mi responsabilidad es exigir una investigación, pero sí le puedo decir que ya se tomaron cartas en el asunto y se abordó el tema que denunciaron”.



El ministro de Seguridad no confirmó en ningún momento a la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus que los policías extorsionadores fueron retirados del retén.

En una corta respuesta dijo desconocer ese extremo y que sería responsabilidad del director de la Policía Nacional realizar esas acciones.

“Él es quien tiene la investigación a su cargo, él dirige y da las pautas pertinentes, qué medidas tomó ahorita no sé, sería mentiroso decirle”. Lo que sí confirmó Sabillón es que la denuncia realizada por EL HERALDO hizo eco en la institución.

“Claro, hay una investigación, claro que va a haber respuesta, habrá respuesta”.

Mencionó que no se puede hablar de una depuración por un tema que violenta los derechos humanos porque ese término se usa para eliminar opositores políticos.



En este caso lo que se aplicaría es un procedimiento de despido, “es lo más correcto que se puede manejar, podría ser posible de encontrarse indicios o presentarlos a los tribunales competentes”.

Sabillón aseguró que ya estaban trabajando en varios casos de este tipo y que “esto no es nuevo para nosotros, siempre estamos en constante investigación de quejas de ciudadanos y otros”.