Caso Angie Peña, una de las 3,500 desaparecidas: “Mi hija puede estar en una mansión de Roatán”

Los indicios en su poder lo mueven a afirmar que no está fuera de Honduras y que sigue en la isla, pero las autoridades hondureñas no quieren reconocerlo por el tema del turismo: “(Se) necesita que la Policía haga un barrido, pero no se dio, porque es una zona de extranjeros no se hace”.

En medio de la tragedia que vive la familia Peña, don Walter accedió a contar al equipo de la Unidad de Investigación y Datos de EL HERALDO Plus el duro proceso que han vivido él y su familia tras la desaparición de su hija de tan solo 23 años.

Sin embargo, la familia de Angie no es la única que vive un calvario por la desaparición de un ser querido. Según cifras del Ministerio Público, brindadas a este rotativo por medio de una solicitud de información, de enero de 2010 a lo que va de 2020 se han reportado 3,498 denuncias de mujeres desaparecidas.