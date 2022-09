Hasta el momento no se sabe cómo fue llevada hasta la vivienda y las autoridades han dicho que por la delicadeza del caso se mantiene bajo secretividad. A Gary Jonhston , de 63 años, se le presume responsable del delito de trata de personas, pues podría integrar una red de trata que operaría en la zona insular del país.

“Cuando yo hago una retrospectiva de lo que pudo haber sucedido lo único de lo que me doy cuenta es cómo nos querían hacer pensar de que mi hija tuvo un accidente, el mal manejo de la información, todo lo que se llevó, todo el tiempo que se perdió, porque nosotros como familia nos concentramos en encontrarla con vida en los primeros tres, cuatro, cinco días. Fue un esfuerzo enorme, búsqueda aérea, marítima, hasta sub acuática para encontrarla”, recordó.

Don Walter también recordó que fueron ellos como familia los primeros en comenzar con la búsqueda, pues además de que según él no hubo disposición, las autoridades no contaban con el equipo adecuado para recorrer el mar o el aire en un afán por encontrarla. A su parecer, se perdieron horas vitales.

“El día de hoy lo puedo decir con convicción que nosotros fuimos víctimas de un mal manejo, de un mal proceder de las autoridades anteriores, porque en la situación que nos encontrábamos había una transición de gobierno, habían nuevas autoridades y las anteriores no quisieron hacer una investigación seria, pasaron el caso de mi hija a la Fiscalía de casos comunes, cuando la fiscal de Roatán llevaba 200 0 300 casos más y mi hija era un caso más de esa Fiscalía y por eso nunca hubo seriedad para dar con su paradero”, agregó.

El padre de Peña destacó que la detención del ciudadano abre una ventana de esperanza para creer que pronto se sabrá dónde está su hija y aunque se mostró aliviado porque poco a poco se confirma su postura de que ella no murió en un naufragio, lamenta que se le comience a dar la razón muchos meses después.

“Nos dijeron: ‘a partir de aquí lo que se procede a buscar es un cadáver’; nosotros seguimos en la búsqueda. No claudicamos. Seguimos adelante y yo me pregunto qué hizo la Policía por la búsqueda terrestre, nunca movieron un dedo, nunca hicieron un barrido como nosotros les pedíamos y así lo quisieron manejar como en el caso de las demás jovencitas desaparecidas , que los tipificaron como un accidente y librándose de las responsabilidades”, argumentó Peña.

Sin embargo, los días pasaron y no había rastro de la joven. Con los recursos limitados y ninguna esperanza, las autoridades dijeron que Angie sufrió un trágico accidente en altamar que acabó con su vida, aunque no tenían un cuerpo. Su familia jamás lo creyó y continuó buscando.

“Al principio fue bien decepcionante, porque cuando nosotros nos reunimos con la doctora Julissa Villanueva (viceministra de Seguridad) ni siquiera habían hecho el peritaje de la jet sky que se encontró en ese momento. Nosotros como familia tuvimos que pagar una embarcación para que la fuera a traer, ya que a las autoridades anteriores no se les miraba voluntad para proseguir con la investigación. Cuando tuvimos la oportunidad de reunirnos con la doctora Julissa ella mandó a preguntar por el caso y fue ahí donde nos dimos cuenta que no habían hecho el peritaje, fue ahí cuando lo hicieron y se nos dijo que eso era algo de secretividad porque va bajo la investigación porque es muy delicada”, indicó.

Pero la familia nuevamente tuvo que encargarse del traslado de las cosas y sufrió una angustiante espera para saber si tenían o no relación con el caso.

“Nosotros en su momento quisimos rescatar las evidencias de las cámara aledañas al hotel donde se encontraba este tipo de diversión acuática y la sorpresa de nosotros es que ya habían venido personas externas a borrar este tipo de información y desaparecieron las evidencias de las cámaras y no sabemos si las autoridades tienen otro tipo de evidencia visual, por lo tanto esto es una investigación muy larga, donde se va paso a paso y uno como familia quisiera que nuestra hija apareciera y se terminara toda esta pesadilla, pero comprendemos que el proceso investigativo sigue, es muy delicado, con mucho cuidado, porque se puede poner en riesgo la vida de mi hija como de las víctimas posibles que puedan tener”, aseveró Peña.

Además, no descartó que sea la misma estructura criminal la que se encargó de deshacerse de la evidencia que pudo haber sido captada por los locales aledaños a la zona turística.

“Como familia pedimos que se siga investigando, que no pare con la detención de este ciudadano, que se continúe hasta desbaratar esta red que está atacando los lugares turísticos y este flagelo que es la trata de personas, porque él puede ser un eslabón en esta cadena, porque solo puede servir para la retención de las personas, pero ¿quién se las lleva? Esa es la gran pregunta; cómo es que llegan los jóvenes hasta esa propiedad. Pedimos que se desarticule esa banda que está operando en total impunidad para que consecuentemente se llegue a las personas que han sufrido este flagelo y una de ellas es mi hija”, agregó.

Sobre el ciudadano estadounidense él no sabe nada, pues indicó que no ha sostenido reuniones con los investigadores para conocer los detalles de la operación y el por qué se le vincula con su hija, pero por lo que ha escuchado cree que podría integrar una poderosa red.

Al preguntársele si ha dudado de Dios o quebrantado su fe en medio de esta difícil prueba, Peña es claro respondiendo que es en Él y en las personas de buen corazón que ha encontrado sustento.

“Hemos salido adelante gracias a la fortaleza de saber que Dios está con nosotros y que esta es una prueba que nos ha puesto en el camino, pero Dios tiene sus planes para esta familia y nosotros seguimos adelante, confiando en Él que él nos va a devolver a nuestra hija. Ha puesto a las personas que nos ayudado, han puesto a las personas indicadas entonces no nos sentimos solos, nos sentimos acompañados y gracias aquí públicamente a ustedes, Diario EL HERALDO, que en el momento que tuvimos dificultades con la embajadora en Belice, que no nos quería atender, que era un protocolo y ustedes intervinieron, entonces ella puso sus buenos oficios y nos abrió las puertas y nos ayudó con las autoridades locales que incluso en su momento se hizo un barrido con la guardia costera beliceña en todos los cayos y los manglares de Belice para que a partir de ahí comenzáramos a buscar a nuestra hija en Belice”, recordó.

“Es algo devastador, pero al mismo tiempo tenemos que seguir en pie, para poder seguir buscando a nuestra hija, porque si desmayamos quién va a buscarla. Tenemos que estar unidos, seguir adelante y atravesar esta dura prueba que realmente no queremos que otra familia pase, porque la familia Peña no es el caso único, hay otras muchachitas que han desaparecido de la misma manera; en virtud de que existen otras jóvenes que se han perdido de esta misma forma nosotros no podemos callar y tenemos que seguir adelante y seguir esta lucha inclaudicable para dar con el paradero de nuestra hija”, dijo ante la pregunta del estado físico emocional suyo y de su esposa e hija, quienes se encontraban vacacionando con Angie el día de la tragedia.