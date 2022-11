$!Feria de cartas de libertad: Extorsionadores libres tras vencerse prisión preventiva

De acuerdo con Mario Díaz, coordinador de Tribunales de Sentencia de Francisco Morazán, el hecho de que un proceso no se desarrolle en el término que manda la ley, que es de dos años, puede tener diferentes factores, “uno que haya una deslealtad procesal que se produce cuando alguna de las partes que interviene introduce al proceso una serie de solicitudes que solamente tienen el propósito de atrasar el proceso y no darle una finalización al mismo”.

También puede ocurrir que los tribunales están congestionados en materia penal y aunque la gente interponga sus buenos oficios para sacar sus casos, es material y humanamente imposible porque no existe personal suficiente.

Por ejemplo, en materia de extorsión solamente existe una sala y la carga que tienen es alta, explicó.

Según él, otro punto es que en estos casos de extorsión los testigos que van al proceso -que son los que se denominan testigos protegidos porque son los que están siendo extorsionados- muchas veces cambian de lugar por temor a represalias, entonces no se pueden citar y llega la fecha del debate y no se presentan, por lo tanto hay que reprogramar ese juicio y eso va atrasando el proceso.

Lo otro es que muchas veces el fiscal se limita a decir que no puede encontrar el testigo, que lo fue a citar y no dio con él. Esto se da porque el fiscal no es suficientemente diligente para tener claridad y darle seguimiento al caso, de tal manera de tener la certeza de dónde se encuentra el testigo independiente donde se mueva. Aquí es cuando se ve que el sistema de protección de testigos no funciona adecuadamente.

El fiscal no le da seguimiento a su testigo, de tal manera que este se mueve sin control de las autoridades que supuestamente debieran protegerlo y llevar el control para que esté siempre cercano a los tribunales cuando le toque ir a declarar.

“Entonces viene el juicio, no lo encuentran y el juicio se suspende, ese otro factor para que se vaya venciendo la prisión preventiva”.

Tampoco la confabulación entre fiscal, defensor y juez no es descartable. Si hay alguna sospecha de una colusión entre los diferentes operadores de justicia tiene que haber una investigación y si está ocurriendo hay que sancionarlos para que eso no siga ocurriendo, consideró.

Recordó que el Poder Judicial tiene una supervisión nacional que puede actuar de oficio o mediante una denuncia. Igualmente para vigilar el actuar de los fiscales en los procesos judiciales que llevan, el Ministerio Público también tiene a la Dirección General de Fiscalías y la Supervisión Nacional.

Nadie de los fiscales puede alegar ignorancia de lo que establece la reglamentación de la Dirección de Fiscalías y de la Ley del Ministerio Público, donde está claro que en un proceso judicial hay términos estipulados, que hay compromisos que se establecen para el seguimiento y el impulso procesal de las cargas, y en caso de que ellos no cumplan esos términos o dejen el sabor de que no han actuado de manera transparente pueden ser sujetos de una investigación.

Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público, sostuvo que la Dirección de Fiscalías está detrás de la eficiencia o no de los procuradores del Ministerio Público.

“El vencimiento de la prisión preventiva no necesariamente es por la falta de aplicación de los fiscales; a veces es por los juzgados que dan las citas y los defensores van atrasando los tiempos, justamente con la intención de que se venzan los términos de la prisión preventiva”, afirmó.

“Son maniobras que llevan a cabo sobre todo los abogados defensores que van poniendo recursos para que el caso se vaya extendiendo y decir después se venció la prisión preventiva y mi cliente tiene que salir. Cuando los fiscales ven que esto está por suceder o algo, entonces, ellos buscan la manera de agilizar las audiencias, pero eso ya está en manos de los juzgados competentes que llevan las causas”, explicó Mora.