Liberado por enfermedad terminal aparece dirigiendo banda delictiva

Aunque el peligroso reo fue excarcelado el 28 de enero, Pacheco recibió el 28 de abril de 2022 una nota de la fiscal de derechos humanos Dilma Judith Mejía pidiéndole que informe en qué fecha recibió la carta de libertad de Fúnez Martínez y que informara el motivo porque no lo liberó de manera inmediata.

La Dirección del Penal no obedeció de inmediato la orden, sino que el entonces director Mariano Obdulio Pacheco , el 27 de enero, le solicitó al juez copia del dictamen de Medicina Forense para verificar si el análisis estaba apegado a la realidad.

En la audiencia para determinar el beneficio que recibiría Fúnez Martínez, celebrada el 26 de enero a las 10:30 de la mañana, se encontraba presente el abogado defensor Mario Leonel Munguía, la doctora Claudia María Díaz en su condición de perito de la Dirección de Medicina Forense, el doctor Gustavo Adolfo Roque como especialista en medicina legal, Nelson Edgardo Cálix en representación de la Procuraduría General de la República y la abogada Zoé Marina Sevilla como fiscal del Ministerio Público. Presidía la audiencia el juez Acosta Lazo.

La fiscal preguntó si esta persona con las condiciones que manifestaba podía vivir o era una enfermedad que lo deteriorará con el tiempo, “ya que la ley solo nos faculta a otorgar el beneficio cuando sea menor al 60 por ciento de la Escala Karnofsky”.

El presidiario no tenía ninguna enfermedad, sino que lo que pasó es que en una reyerta cuando estaba interno en la cárcel de La Tolva en Morocelí, El Paraíso, recibió un balazo que le afectó un riñón.

Ante la consulta de la fiscal, el médico Gustavo Adolfo Roque sostuvo que el reo había perdido el 50% del riñón derecho y como no era posible repararlo se debía extirpar porque si no estaría en inminente peligro de muerte, “estas condiciones nos permiten saber si esta persona puede realizar un trabajo activo. También tiene una hernia y no puede levantar cosas pesadas y por eso decidimos que por la edad del paciente (32 años) le otorgamos un 60 por ciento en la Escala de Karnofsky”.

“Y necesita asistencia médica frecuente y permanente, necesita ser operado de la hernia de manera inmediata, pero de igual manera puede ser que el paciente rechace la misma”, es incierto que pueda recuperarse porque en el centro penal no le dan la atención médica.