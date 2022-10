Policía ya controla centros de menores

TEGUCIGALPA.-Apoyó sus delgados brazos en el mango del rastrillo con el que ayudaba a limpiar la maleza, antes de exclamar: “Aquí los policías son tranquilos, no se meten con uno, el problema es afuera”.

El menor, del que no podemos mencionar su nombre por protección, fue capturado con 12 puntas de supuesta cocaína. Tras ello, sucedió un amargo episodio con los agentes. “Afuera los policías me golpearon, en la celda igual, y me vine a encontrar con policías aquí”.

Sus ojos tristes, la voz baja y temerosa e inquieto, viendo a los costados, denotaban que es nuevo en el centro para menores infractores Jalteva viejo, ubicado en Cedros, Francisco Morazán. “La droga no era mía, a mí me la pusieron”, se defendió.

Sin más, se despidió y siguió ayudando a los compañeros infractores en las labores de limpieza, pues ayer celebraban el 58 aniversario del centro que ahora es su hogar temporal.

El equipo de EL HERALDO Plus llegó hasta los centros de menores infractores, donde comprobó que los agentes policiales ya tomaron el control de la administración y de los dos últimos anillos de seguridad.

Por medio del decreto ejecutivo PCM-03-2022 se declaró en estado de emergencia el sistema penitenciario nacional, con el objetivo inmediato de desmilitarizarlo, reformarlo y modernizarlo de manera gradual.