El 30% de menores infractores son detenidos por extorsión: “De aquí se sale, de una tumba no se sale”

CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN.- “¿Por qué no me contaste?”, le preguntó entre lágrimas doña Cristina a su hijo Rony cuando fue detenido por extorsión.

Con apenas 16 años, no supo qué responder, pues recordó aquellos días en los que escapaba de casa para irse a beber, mientras su madre lo buscaba desesperadamente.

“Lo más duro fue verla llorar a ella. Traté de hacerme el fuerte pero no pude, entonces se me salieron las lágrimas también”, contó a la Unidad Investigativa y de Datos de EL HERALDO Plus durante una visita al centro al que fue enviado a rehabilitación.

Rony fue detenido y llevado a Jalteva, un centro de internamiento semiabierto ubicado en Cedros, Francisco Morazán, a más de 350 kilómetros de donde vivía con su mamá, en Atlántida.

En ese lugar hay apenas 36 menores infractores privados de libertad, pero desde 2017 han pasado por sus módulos más de 600 jóvenes que no pertenecen a estructuras criminales.

Por ejemplo, desde 2017 hasta febrero de 2022 el 14% de los menores en ese centro fueron detenidos por extorsión, ya sea simple, continuada o agravada, según aparece en la solicitud de información SOL-INAMI-34-2022.

Los mismos documentos detallan que durante ese período de tiempo 2,388 niños, niñas y jóvenes fueron detenidos a nivel nacional por múltiples infracciones, sin embargo, el 30% de los casos eran por extorsión.

Es decir, tres de cada 10 jóvenes detenidos en los últimos cinco años y dos meses habían presionado y amenazado a personas para obtener dinero u otro beneficio.