Director de Jalteva Nuevo: “Con un joven que cambie es una generación que se levanta”

CEDROS, HONDURAS.- Más de alguna vez han sentido miedo al trabajar con menores infractores vinculados con maras y pandillas, pero siempre se han centrado en la reeducación y cambiar aunque sea a uno de los jóvenes que reciben en Jalteva Nuevo.

La Unidad Investigativa y de Datos de EL HERALDO Plus dialogó con el director de este centro de internamiento, Gustavo Sánchez, quien espera — en un futuro— ampliar la enseñanza agrícola en ese centro. Esto fue lo que nos contó en diálogo con EL HERALDO Plus.

¿Cuál es el trabajo que realizan en Jalteva Nuevo?

Hemos desarrollado de manera integral una propuesta encaminada a la restitución de los derechos fundamentales de los jóvenes. Dentro de la formación integral ellos reciben salud, educación, atención en trabajo social, en psicología, en procuración o derecho y alimentación.

¿Cómo están ubicados los menores? ¿Han registrado enfrentamientos?

Aquí solo tenemos la Pandilla 18, como solo están entre ellos no ha habido ningún problema. También tenemos población común que han desertado de otras estructuras y no congenian con la 18, pero nunca se encuentran ellos por el tema de seguridad. No hemos tenido ningún incidente que lamentar.

¿Cómo es la seguridad en este centro?

Hay policías que conforman el tercer y segundo anillo. El primero lo conforman nuestros custodios especiales. No usamos armas letales.

¿Cuáles son las principales infracciones que han cometido los menores?

La extorsión es la que se lleva el primer lugar. Tenemos portación y uso inadecuado de armas no permitidas, armas permitidas y tráfico de sustancias.

¿Les ha causado temor trabajar con jóvenes vinculados a maras y pandillas?

En algún momento todos los que estamos acá hemos sentido temor, porque hay muchos con perfiles criminológicos un tanto agudos. Sin embargo, todos creemos en lo que hacemos y eso, de alguna forma, no nos hace simpatizar con lo que han hecho, pero no somos jueces; estamos acá por el tema de la reeducación y por apostar que esos muchachos son una generación que tenemos, que con uno que se cambie es una generación que se levanta.

¿Han logrado cambiar a algún joven?

Por supuesto. Hemos tenido casos de muchachos que han abandonado sus estructuras criminales; aquí se les enseñan oficios y esos oficios son los que van a desarrollar allá afuera.

¿Qué considera que le hizo falta a la estructura de Jalteva Nuevo?

El gran detalle aquí fue no haberle preguntado a los rectores de la política de reeducación de los menores infractores. Si me lo pregunta yo quisiera tener una escuela más definida, con concepto escuela, más grande. Con el tema de talleres de educación no formal, quisiera ver un espacio más adecuado.

También un espacio para una parcela, para que los muchachos que tengan vocación agropecuaria puedan desarrollarse en este ambiente.

