El RNP identifica que en Honduras hay más de 341 mil donantes de órganos en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Más de 341 mil hondureños aceptaron ser donadores de órganos en Honduras, según datos oficiales del Registro Nacional de las Personas (RNP).

Alrededor de 392,208 personas se negaron a serlo al momento de ser enrolados por los registradores del Registro Nacional de las Personas.

En la actualidad en el país existe una Ley de Donación y Trasplante de Órganos Anatómicos en Seres Humanos, vigente desde el 26 de abril de 2014, que autoriza la donación de tejidos y fluidos.

En Honduras más de 5.7 millones de hombres y mujeres cuentan actualmente con su nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI), enrolados por el RNP entre 2021 a 2022.

No obstante, durante el proceso de enrolamiento fueron identificados un total de 549,683 personas pertenecientes a diversos grupos étnicos del país.

LEA: Urgen nueva ley de donación de órganos, que vaya con el Documento de Identidad Nacional

Por ejemplo, los datos del RNP indican que corresponden a la etnia garífuna un total de 33,145 catrachos, tawahkas y misquitos hay 60,405; lencas 425,576; tolupanes 11,655 y de la etnia chortí son 9,474 personas.

De igual manera, durante el proceso de enrolamiento el RNP también obtuvo el registro de más de 240 mil personas con algún tipo de discapacidad, de los cuales 109,741 personas sufren algún tipo de discapacidad visual y 38,948 auditiva.

Asimismo, un total de 63,240 personas que requirieron su DNI sufren discapacidad físico-motora y 29,612 sufren incapacidades intelectuales y psiquiátricas.

Según un documento en poder de este rotativo, el RNP aún no cuenta con un dato exacto de cuántas personas no han sido enroladas y no cuentan con su documento de identidad.

De igual manera, el RNP informó que miles de DNI aún no han sido reclamados por sus dueños, por lo que aducen que muchos de ellos pudieron haber migrado.

VEA: La nueva identidad sí contemplará la donación de órganos