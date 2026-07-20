Mayoría de homicidios en Honduras sigue sin causa conocida

Un análisis de la Unidad de Datos de EL HERALDO Plus revela que el ministerio <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/elheraldoplus/data/cifra-homicidios-2025-2026-secretaria-seguridad-DC31443022" target="_blank">agregó al menos 289 homicidios a la cifra que había reportado originalmente para 2025</a>.El 8 de mayo, en respuesta a la solicitud de información SSSS-3143-2026, la Secretaría de Seguridad entregó una base de datos que registraba 2,337 muertes violentas ocurridas en 2025, último año de la gestión del exministro de esa cartera, Gustavo Sánchez.EL HERALDO Plus comprobó que la variación de los datos también se observa en varios reportes de homicidios alojados en el portal del <b>Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol)</b>.