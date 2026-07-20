Mayoría de homicidios en Honduras sigue sin causa conocida

San Pedro Sula, Honduras.- Tras el ajuste estadístico aplicado a las cifras de homicidios de 2025, que implicó la incorporación de casi 300 muertes violentas adicionales, la mayoría de estos casos aún se registra como de causa desconocida. Un análisis de EL HERALDO Plus revela que, tras una actualización estadística de la Secretaría de Seguridad, las muertes violentas aumentaron de 2,337 a 2,626 en 2025. Con el dato actualizado, los indicadores de violencia de 2026 muestran una reducción al compararse con las cifras validadas del año pasado. La comparación evidencia que la gran mayoría de los homicidios incorporados al registro de 2025 continúa en proceso de investigación; es decir, todavía se desconoce el móvil o la causa de las muertes. Los casos de muertes violentas de 2025 que permanecen bajo investigación aumentaron de 392 a 665, lo que representa 273 fallecidos más. En el reporte validado, los homicidios con causa desconocida representan el 25.3 por ciento del total de muertes violentas registradas en 2025. Con los datos preliminares, ese porcentaje era menor: 16.7 por ciento. El ajuste estadístico también provocó un ligero aumento en los homicidios motivados por enemistades personales, que pasaron de 267 a 282, es decir, 15 decesos adicionales.

Homicidios por departamento

El incremento a las cifras ocurrió en los 12 meses de 2025, aunque fue más marcado en noviembre y diciembre, con aumento de 36 y 32 casos, respectivamente. El análisis muestra que el ajuste estadístico tuvo un mayor impacto en los registros de Olancho y Francisco Morazán, con un aumento de 34 muertes violentas en cada departamento. Les siguen Santa Bárbara, con 33 casos, y Cortés, con 26. Solo en estos cuatro departamentos se concentra un aumento de 127 fallecidos, equivalente al 44 % del ajuste. Con la modificación, los homicidios en Santa Bárbara y Olancho muestran una reducción durante el primer semestre de 2026 en comparación con el mismo período de 2025. En Santa Bárbara disminuyeron en 21 casos, mientras que en Olancho bajaron en 16.

Un análisis de la Unidad de Datos de EL HERALDO Plus revela que el ministerio agregó al menos 289 homicidios a la cifra que había reportado originalmente para 2025. El 8 de mayo, en respuesta a la solicitud de información SSSS-3143-2026, la Secretaría de Seguridad entregó una base de datos que registraba 2,337 muertes violentas ocurridas en 2025, último año de la gestión del exministro de esa cartera, Gustavo Sánchez. EL HERALDO Plus comprobó que la variación de los datos también se observa en varios reportes de homicidios alojados en el portal del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol).

Días con mayor aumento

El miércoles 17 de septiembre de 2025 fue el día en que más aumentaron las muertes violentas tras la reforma de las estadísticas: se sumaron siete homicidios al reporte. En cinco días de 2025 se registró un aumento de cuatro homicidios por jornada, mientras que en 13 fechas el incremento fue de tres. Finalmente, en 54 días la subida correspondió a dos decesos, mientras que en la mayoría de los días con variaciones —118 en total— se reportó un incremento de un caso. En más de la mitad del año no se registraron diferencias y apenas en dos días descendieron los registros.

" La violencia se sostiene y ese no es el problema, lo más grave es que no encontramos políticas públicas para mejorar la situación" Hugo Maldonado, presidente del Codeh

Violencia imparable

Antes del ajuste, la comparación entre el primer semestre de 2025 y el mismo período de 2026 mostraba un incremento de 68 homicidios. La diferencia más marcada se registró en marzo: en 2025 hubo 178 homicidios, frente a 225 en 2026, lo que representa un aumento de 47 muertes. Tras la modificación, la Secretaría de Seguridad reporta una reducción de 48 homicidios al comparar el primer semestre de 2025 con el mismo período de 2026. La modificación de las cifras favorece directamente la gestión de Gerson Velásquez como ministro de Seguridad, ya que reduce el aumento aparente de las muertes violentas durante su administración. Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (Codeh), indicó que la violencia que actualmente se vive en Honduras no solo es producto del narcotráfico, el crimen organizado o los grupos de pandillas, sino también de la situación económica que atraviesa el país. “La familia hondureña está teniendo serios problemas en salud metal causante del estrés, presión por sentirse impotentes cuando no se encuentra como llevar comida a la casa, por falta de un empleo y eso no lo han sabido monitorear o solventar”, apuntó.

26.6 homicidios por cada cien mil habitantes sería la tasa corregida para 2025, según Seguridad.

Manifestó que, aunque los índices de violencia han disminuido ligeramente, Honduras vivió un fin de semana violento, con la muerte de más de diez personas. Entre los casos se encuentra el de cuatro jóvenes asesinados en La Ceiba, Atlántida. Maldonado demandó que este hecho no quede como una estadística más durante este año, sino que las autoridades brinden respuestas. “La violencia se sostiene y ese no es el problema, lo más grave es que no encontramos políticas públicas para mejorar la situación de que haya circulante en las bolsas de los padres hondureños y al no encontrar un trabajo digno y estabilidad económica terminan en otras situaciones que lamentar”, recalcó. El activista afirmó que las muertes violentas en Honduras, en ocasiones, solo representan una estadística más. Mencionó que en el país se registran entre cuatro y cinco homicidios diarios, pero sostuvo que, más allá de contabilizar los casos, el Gobierno y cada hogar deben atender los problemas de raíz.