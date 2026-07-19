Policía agrega casi 300 homicidios a registros de 2025 y ahora reporta baja en 2026

San Pedro Sula, Honduras.- Aunque las actuales autoridades de la Secretaría de Seguridad de Honduras afirman que la cifra de homicidios ha disminuido con respecto a 2025, se comprobó que esa reducción está influenciada por la incorporación de casi 300 muertes violentas adicionales a los registros de ese año. Un análisis de la Unidad de Datos de EL HERALDO Plus revela que el ministerio agregó al menos 289 homicidios a la cifra que había reportado originalmente para 2025. El 8 de mayo, en respuesta a la solicitud de información SSSS-3143-2026, la Secretaría de Seguridad entregó una base de datos que registraba 2,337 muertes violentas ocurridas en 2025, último año de la gestión del exministro de esa cartera, Gustavo Sánchez.

Sin embargo, en una segunda solicitud de información, con código SSSS-3204-2026 y fechada el 7 de julio de 2026, la cifra correspondiente al mismo año aumentó a 2,626 homicidios.

El incremento de las cifras ocurrió en los 12 meses, aunque fue más marcado en noviembre y diciembre, con aumentos de 36 y 32 casos, respectivamente. EL HERALDO Plus comprobó que la variación de los datos también se observa en varios reportes de homicidios alojados en el portal del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol). La Secretaría de Seguridad no informó ni explicó las razones de este ajuste estadístico, registrado tanto en las respuestas a las solicitudes de información como en la página de Sepol.

Homicidios suben y baja

La modificación de las cifras favorece directamente la gestión de Gerzon Velásquez como ministro de Seguridad, ya que reduce el aumento aparente de las muertes violentas durante su administración. Antes del ajuste, la comparación entre el primer semestre de 2025 y el mismo período de 2026 mostraba un incremento de 68 homicidios. La diferencia más marcada se registró en marzo: en 2025 hubo 178 homicidios, frente a 225 en 2026, lo que representa un aumento de 47 muertes.

Tras la modificación, la Secretaría de Seguridad reporta una reducción de 48 homicidios al comparar el primer semestre de 2025 con el mismo período de 2026. La disminución se observa en todos los meses, con excepción de marzo. La baja más pronunciada se registra en junio, con 34 muertes violentas menos después del ajuste estadístico.



Modificación a las cifras

El actual ministro de Seguridad había adelantado hace tres meses que se realizaría una revisión de los reportes de muertes violentas del año pasado. El pasado 21 de abril, Velásquez afirmó en conferencia de prensa que la línea de comparación con respecto a la tasa de homicidios de 2025 no estaba validada. “Partimos de la buena fe que esos datos con los que nos estamos comparando son los datos reales, pero queremos expresar que, según lo reportado por la administración anterior, la tasa de homicidios quedó en 23.28”. Sin embargo, indicó que un análisis del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH) y de la sociedad civil revela que, en realidad, la tasa de homicidios de 2025 cerraría en 26.6 muertes violentas por cada cien mil habitantes (pccmh).

" Si estuvieran cambiando datos eso sería una situación muy crítica que tendría que hacer una investigación el Ministerio Público contra la Policía, porque se distorsiona información y no cualquier dato e incluso sería una situación de índole internacional porque el tema de seguridad abarca derechos humanos" Nelson Castañeda, director de Seguridad de ASJ

“Esa es nuestra línea base para poder evaluarnos de aquí en adelante y, siempre van a ocurrir picos, eso es natural; no obstante, no refleja un incremento en la violencia”, expresó. Reconoció que existe un contexto de alta violencia en el país: “Todavía seguimos siendo uno de los países más violentos de la región, lamentablemente, pero estamos aquí presentando nuestras líneas de acción para decirles cómo pretendemos reducir la violencia con focalización en estructuras criminales, intervención en territorio de alta violencia, investigación e inteligencia para que guíen las operaciones policiales”. En ese momento, Velásquez dijo que “no era bueno andar dando los tumbos, solamente operativos a discreción, sino operativos con blanco y si logramos desarticular las estructuras criminales, que más muertos están poniendo, consecuentemente vamos a tener reducción de la violencia”. EL HERALDO Plus buscó una reacción del secretario de Seguridad, pero hasta la hora de publicación no hubo respuesta.



26.6 homicidios por cada cien mil habitantes sería la tasa de 2025 tras el reajuste estadístico

Cuestionamiento a cifras

Después de siete meses de haber asumido el mando de la Secretaría de Seguridad, Velásquez ha insistido en varias conferencias de prensa en la disminución de los indicadores de homicidios, una práctica que también era común en el exministro Gustavo Sánchez Velásquez. No obstante, las estadísticas que proporcionaba Sánchez Velásquez fueron cuestionadas en varias ocasiones por la exsubsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva. Por ejemplo, cuando la Policía Nacional dio a conocer que el 11 de agosto de 2025 no hubo homicidios en Honduras, Villanueva señaló que las cifras carecían de validación en tiempo real con el Observatorio de la Violencia de la UNAH y advirtió, a la vez, que la manipulación de datos ponía en riesgo las políticas de seguridad. EL HERALDO Plus también buscó una reacción de Villanueva, quien accedió a contestar; se le envió una serie de preguntas vías WhatsApp, pero a la hora de publicación de este artículo no hubo respuestas.

HONDURAS MERECE QUE NO SE POLITICE LA SEGURIDAD CIUDADANA

En relación a uno de los indicadores de violencia presentado en Nuestro país .



“No hubo muertes violentas, CERO HOMICIDIOS” según SEPOL @PoliciaHonduras que son los que brindan la información estadística policial... pic.twitter.com/peqWokvpPt — Dra.Semma Julissa Villanueva B. (@villanuevasemma) August 11, 2025

Por su parte, Nelson Castañeda, director de Seguridad de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), expresó que el Observatorio de la Violencia de la UNAH aún no ha publicado el informe de violencia de 2025. El aumento en las cifras anteriores puede obedecer a que diariamente se registran muertes violentas cuyas causas se clasifican como desconocidas o indeterminadas, por lo que esos casos no se incluyen de inmediato en el registro de homicidios, explicó. Castañeda aclaró que, cuando comienza el proceso de validación con el Ministerio Público, a través de los dictámenes de autopsia, el registro de homicidios se modifica. Ese trabajo de cruce de datos es realizado por el Observatorio de la Violencia. En todo caso, habría que analizar, aclaró el experto, si la Policía Nacional se está adelantando a un proceso de validación.

Sobre si aumentar o disminuir las cifras del año anterior podría ser una estrategia para justificar los resultados en materia de seguridad, Castañeda afirmó que “sería lamentable que se encontraran indicios de que en la administración anterior, en aras de querer justificar el Estado de Excepción, no contabilizaron ciertos homicidios”. Citó, por ejemplo, que el promedio diario de fallecidos por causas violentas entre enero y mediados de julio, con respecto al mismo período del año anterior, refleja una leve disminución de 0.42, “por lo que ahorita estamos casi al mismo nivel del año anterior”. El portal de Sepol contabiliza 1,407 homicidios entre el 1 de enero y el 16 de julio de 2025, mientras que en el mismo período de este año se reportan 1,325, es decir, 82 muertes violentas menos. “A nosotros nos da tranquilidad cuando ya vemos los datos del Observatorio, porque hacen un cruce de datos de la Policía Nacional, Medicina Forense y Ministerio Público, así como el monitoreo que hacen en los medios de comunicación, por lo que hay más certeza sobre con cuántos homicidios cerró el 2025”, expresó. Concluyó que, si el incremento de homicidios es producto de una revisión metodológica y de una actualización de datos, es probable que se trate de casos cuyas causas de muerte estaban registradas como desconocidas y luego fueron sumadas al total, pero “sí es preocupante que el aumento haya sido de casi 300 personas que se agregaron”. Sobre la confiabilidad de los datos, el director de Seguridad de ASJ dijo: “Yo no tengo la capacidad para ir a sentarme a tomar el formato de Excel de Sepol para validar dato por dato, porque no puedo auditarlo y son fuentes oficiales y si estuvieran cambiando datos eso sería una situación muy crítica que tendría que hacer una investigación el Ministerio Público contra la Policía, porque se distorsiona información y no cualquier dato e incluso sería una situación de índole internacional porque el tema de seguridad abarca derechos humanos“.