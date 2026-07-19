Policía agrega casi 300 homicidios a registros de 2025 y ahora reporta baja en 2026

“Esa es nuestra línea base para poder evaluarnos de aquí en adelante y, siempre van a ocurrir picos, eso es natural; no obstante, no refleja un incremento en la violencia”, expresó.Reconoció que existe un contexto de alta violencia en el país: “Todavía seguimos siendo uno de los países más violentos de la región, lamentablemente, pero estamos aquí presentando nuestras líneas de acción para decirles cómo pretendemos reducir la violencia con focalización en estructuras criminales, intervención en territorio de alta violencia, investigación e inteligencia para que guíen las operaciones policiales”.En ese momento, Velásquez dijo que “no era bueno andar dando los tumbos, solamente operativos a discreción, sino operativos con blanco y si logramos desarticular las estructuras criminales, que más muertos están poniendo, consecuentemente vamos a tener reducción de la violencia”.EL HERALDO Plus buscó una reacción del secretario de Seguridad, pero hasta la hora de publicación no hubo respuesta.<br />