"Me da miedito estar aquí porque las paredes se menean": Honduras sacudida por 1,600 sismos

Las Lajas, Comayagua.- Lesly Flores fue una de las tantas afectadas por enjambres sísmicos que sacudieron Las Lajas, Comayagua, en 2023. Desocupó su vivienda ese mismo año ante el riesgo, pero cuando EL HERALDO Plus llegó tenía menos de una semana de habitarla nuevamente. La casa es de adobe, con vigas de madera y láminas de zinc. La pared del costado derecho parecía salida y cuando ella acercaba sus manos para mostrar cómo la dejaron los sismos, se movía con facilidad, evidenciando que estaba a punto de ceder. “Por dentro tuve que alisarla y echarle tierra porque se abrió... por dentro he arreglado con tierra blanca”, contó. “Me da miedito estar aquí porque las paredes se menean”. La mujer, que tiene tres hijos, contó que recientemente hubo varios sismos en esa zona, entonces dormían con las puertas abiertas y preparados, incluso con zapatos, para salir de la casa cada vez que temblaba. En Honduras y cerca del territorio se reportaron 1,607 movimientos telúricos desde el 2023 hasta el 2 de julio de 2026. La mayoría, según los registros facilitados por el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), a través de la solicitud SOL-COPECO-583-2026, fueron en el norte, centro y sur del país, todas provocadas por el movimiento de las placas tectónicas. Incluso, el pasado 17 de julio se reportó un sismo de magnitud 7.4 —considerado muy fuerte y destructivo— al sur de México y cerca de la frontera con Guatemala, en el Pacífico. El sismo fue perceptible y levantó alertas en las costas del Pacífico hondureño por temor a un tsunami, aunque luego descartaron la amenaza.

Afectados

De acuerdo con Manuel Urbina, alcalde de Las Lajas, Comayagua, recibieron más de 130 solicitudes de apoyo por daños en viviendas en 2023; sin embargo, al estar en una zona cercana a la falla geológica de El Cajón, pueden ser sorprendidos por fenómenos similares en cualquier momento. “En 2023 fuimos víctimas continuamente, cada dos horas moviéndose y donde perdimos viviendas, perdimos edificios que fueron rajados, que mucha gente los tuvo que volver a reconstruir. Este año precisamente ya hemos tenido bastantes movimientos, no tan grandes, pero sí han habido varios movimientos debido al lugar donde habitamos”, aseguró el edil. La actividad sísmica en el municipio de Las Lajas afectó viviendas en los barrios San Antonio, Suyapa, San Miguel, El Centro, Sábana Bonita, El Porvenir, Las Brisas, El Carmen, San José, así como Brisas del Bosque, Nueva Concepción y las colonias Municipal y San Francisco. Estas comunidades están ubicadas en el departamento de Comayagua, en el centro de Honduras, una de las más afectadas por los sismos, un fenómeno asociado a la falla de El Cajón, explicó Mario Valdés, jefe de la Unidad de Sismología de Cenaos.

17 de julio Se reportó un movimiento sísmico de 7.4 en el Pacífico, aunque no generó daños mayores causó temor en los ciudadanos de varios países, incluido Honduras.

Sin embargo, los registros de Cenaos indican que en la zona norte los sismos fueron más frecuentes y profundos. “En la zona norte está el contacto entre la placa de Norteamérica y la placa del Caribe. La placa del Caribe es donde nosotros estamos y hay un movimiento relativo de 20 milímetros por año. Entonces está en contacto de movimiento... por esa zona del norte es el sistema de fallas, se le conoce como sistema de fallas Islas del Cisne. Eso siempre va a provocar movimientos”, explicó Valdés. Según el experto en sismología, esa región reportó el evento más potente de la historia reciente de Honduras, con una magnitud de 7.3 en la escala de Richter (no se incluye porque ocurrió fuera de las fechas analizadas).

Actividad

Del total de sismos registrados en los últimos tres años y medio, el 78% (1,092) fueron inferiores a los 2.9 en la escala Richter, considerados muy débiles. Otros 312 tuvieron magnitudes de entre 3 y 3.4. Además, se reportaron 105 movimientos sísmicos con magnitudes de entre 3.5 y 3.9, considerados leves.

200 sismos afectaron a las comunidades de Las Lajas, Comayagua, en 2023, provocando daños en decenas de viviendas.