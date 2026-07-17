Fuerte terremoto de magnitud 7.4 sacude a México y Guatemala

Ciudad de México.- Un terremoto de magnitud 7,4 se registró este viernes en el sur de México, con epicentro en la Ciudad Hidalgo (estado de Chiapas), cerca de la frontera con Guatemala, sin que por el momento las autoridades hayan informado de víctimas mortales o daños graves. El terremoto tuvo lugar al suroeste de esta ciudad a las 08:48 hora local (14:48 GMT), según notificó el Servicio Sismológico Nacional. La Secretaría de Protección Civil de Chiapas explicó, en su cuenta de X, que se encuentra "activa" y en "constante monitoreo" sobre la situación en las distintas regiones del estado, sin ofrecer por el momento más detalles.

Personal de emergencias de entidades municipales ya se encuentran desplegados en distintas zonas de Chiapas para realizar "recorridos de monitoreo para identificar posibles afectaciones", añadió la dependencia estatal. Asimismo, las autoridades notificaron que se produjo otro sismo de menor magnitud (6,8) en la zona que también se sintió en el estado colindante de Oaxaca, cuyo gobernador, Salomón Jara, aclaró que el temblor se percibió con "intensidad moderada". "De manera inmediata, las corporaciones de Protección Civil activaron los protocolos de revisión y monitoreo en las diferentes regiones para verificar posibles afectaciones y salvaguardar a la población. Hasta el momento, no se reportan afectaciones de consideración", publicó el mandatario estatal en sus redes sociales. Desde el Gobierno federal, el secretario de la Marina, Raymundo Pedro Morales, afirmó que "no hay ningún problema, no hay afectaciones graves en tema marítimo".