  1. Inicio
  2. · Mundo

Fuerte terremoto de magnitud 7.4 sacude a México y Guatemala

Personal de emergencias de entidades municipales ya se encuentran desplegados en distintas zonas de Chiapas para realizar "recorridos de monitoreo para identificar posibles afectaciones"

  • Actualizado: 17 de julio de 2026 a las 09:52
Fuerte terremoto de magnitud 7.4 sacude a México y Guatemala

México es un país con gran actividad sísmica, especialmente en estados del sur como Chiapas, Oaxaca o Guerrero.

 Foto: EL HERALDO

Ciudad de México.- Un terremoto de magnitud 7,4 se registró este viernes en el sur de México, con epicentro en la Ciudad Hidalgo (estado de Chiapas), cerca de la frontera con Guatemala, sin que por el momento las autoridades hayan informado de víctimas mortales o daños graves.

El terremoto tuvo lugar al suroeste de esta ciudad a las 08:48 hora local (14:48 GMT), según notificó el Servicio Sismológico Nacional.

La Secretaría de Protección Civil de Chiapas explicó, en su cuenta de X, que se encuentra "activa" y en "constante monitoreo" sobre la situación en las distintas regiones del estado, sin ofrecer por el momento más detalles.

Estados Unidos lanza un ola de ataques contra Irán por quinto día consecutivo

Personal de emergencias de entidades municipales ya se encuentran desplegados en distintas zonas de Chiapas para realizar "recorridos de monitoreo para identificar posibles afectaciones", añadió la dependencia estatal.

Asimismo, las autoridades notificaron que se produjo otro sismo de menor magnitud (6,8) en la zona que también se sintió en el estado colindante de Oaxaca, cuyo gobernador, Salomón Jara, aclaró que el temblor se percibió con "intensidad moderada".

"De manera inmediata, las corporaciones de Protección Civil activaron los protocolos de revisión y monitoreo en las diferentes regiones para verificar posibles afectaciones y salvaguardar a la población. Hasta el momento, no se reportan afectaciones de consideración", publicó el mandatario estatal en sus redes sociales.

Desde el Gobierno federal, el secretario de la Marina, Raymundo Pedro Morales, afirmó que "no hay ningún problema, no hay afectaciones graves en tema marítimo".

Muere migrante venezolano bajo custodia de ICE en Estados Unidos

"Solamente se espera se incrementen algunas playas hasta medio metro a nivel del agua por efecto del tsunami por el sismo, se invita a la población a que se aleje de las playas por pronto, pero no hay ningún problema", indicó al ser cuestionado por los efectos del terremoto en la conferencia de prensa presidencial.

México es un país con gran actividad sísmica, especialmente en estados del sur como Chiapas, Oaxaca o Guerrero.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
EFE

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias