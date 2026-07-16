Estados Unidos lanza un ola de ataques contra Irán por quinto día consecutivo

Miami, Estados Unidos.- Las Fuerzas Armadas estadounidenses lanzaron este jueves una nueva ola de ataques contra Irán por quinto día consecutivo, informó el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) en medio de la reescalada de la guerra.

"Hoy a las 2:00 p.m., hora del este (18:00 GMT), las fuerzas de EE.UU. comenzaron a ejecutar una nueva ola de ataques contra Irán por quinta noche consecutiva para degradar aún más las capacidades militares iraníes", indicó el Centcom, con sede en Florida, en sus redes sociales.

El mando militar no ofreció más detalles, aunque en los bombardeos pasados aseguró haber atacado centros de mando, sistemas de misiles y drones e instalaciones de vigilancia para debilitar la capacidad de Irán de atacar barcos en el estrecho de Ormuz, por donde transitaba la quinta parte del crudo global antes de la guerra.