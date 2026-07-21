Es desfile de paracas de Libre en esa Alcaldía como si siguen en la guayaba

EMPLEO. Tantos dimes y diretes por la llevada y traída Ley de Empleo por Hora -solo faltó que la consensuaran con los alienígenas- y, a la hora de los tiros, salió cachinflín. “No sirve”, dice el Urtecho del Cohep. ¿Entonces?

CHE. Hombre, vieron al “che” catracho que, iracundo por la derrota de Argentina, agarró el plasma de su casa y lo lanzó desde el segundo piso hacia la calle. Segurito que eso no se vio ni en Buenos Aires. Para Ripley.

MESSI. A lo mejor el man tiene pisto de sobra y tiempo es lo que le hace falta para gastarlo, o es alero de Messi y le mandará uno virgo. Pobre pueblo, pobre...

ELECCIONES. Vieron a Danielito en la celebración de los 47 abriles de su dizque “revolución”. Avisa que, en su ahora hacienda particular, Nicaragua, “no volverá a haber elecciones”.

FSLN. Los pobres nicas pasaron de las brasas a las llamas. La lucha de la verdadera guerrilla del FSLN dejó miles de muertos en los años 70 y, ¿para qué?, para que la parejita de indeseables saliera peor que Somoza. El tal Ortega ya no puede ni caminar, habla a puras cachas, pero allí sigue, aferrado al poder. Ya lleva 30 años, con los once de su primer mandato.

BIGOTES. Adivinen quién se lame los bigotes en estas honduras al escuchar el anuncio de su amigo Danielito de que, en Mucolandia, no volverá a haber elecciones.

CONEJO. En público dice que no pelearía con un “pueblo hermano” por una piedra, como la Isla Conejo, pero en privado hace todo lo contrario. Como quien dice: tira la piedra y esconde la mano. ¿Quién es? Calientito, calientito...

TONTOS. Isaías Barahona, exjefe de las Fuerzas Armadas, considera que lo expresado por Bukele en X sobre los “tontos” y no sé qué es un abuso y una falta de respeto hacia Honduras.

PARACAS. Ya vieron la lista de paracas de Libre en la AMDC. Cualquiera creería que Aldana sigue en la guayaba. Y así tienen el valor de pasar volando candela en esas redes.

LEGISLAR. Lunes negro, con toma de carreteras por todos lados. Hombre, si bien la gente tiene todo el derecho a protestar, hay otras maneras de hacerlo, pero ya es tiempo de legislar para no permitir que unos cuantos vulneren los derechos de los miles de hondureños que usan la red vial del país.

GLOVER. Hasta Danny Glover, el actor de “Arma Mortal”, ha salido en defensa de los garífunas catrachos por los desalojos. Y se dará cuenta de que los ilustres invadieron hasta unos condominios de jubilados canadienses en Colón.