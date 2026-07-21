Precio de la compra y venta del dólar para este martes 21 de julio en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar presenta una leve reducción este martes -21 de julio- en Honduras, según la actualización del tipo de cambio publicada por el Banco Central de Honduras (BCH).

El valor de compra de la moneda estadounidense quedó establecido en L26.7638 para esta jornada, luego de ubicarse en L26.7657 el lunes 20 de julio.

La variación representa una disminución de 0.0019 lempiras en el precio de compra del dólar respecto al día anterior.