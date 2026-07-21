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Precio de la compra y venta del dólar para este martes 21 de julio en Honduras

El Banco Central de Honduras informó que el tipo de cambio registra una variación mínima en sus valores de compra y venta frente a la jornada anterior

  • Actualizado: 21 de julio de 2026 a las 00:00
Precio de la compra y venta del dólar para este martes 21 de julio en Honduras

El comportamiento del dólar puede presentar variaciones diarias tanto al alza como a la baja, de acuerdo con las condiciones del mercado.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar presenta una leve reducción este martes -21 de julio- en Honduras, según la actualización del tipo de cambio publicada por el Banco Central de Honduras (BCH).

El valor de compra de la moneda estadounidense quedó establecido en L26.7638 para esta jornada, luego de ubicarse en L26.7657 el lunes 20 de julio.

La variación representa una disminución de 0.0019 lempiras en el precio de compra del dólar respecto al día anterior.

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En cuanto al precio de venta, el dólar se cotiza este martes en L26.8976, después de que el lunes se registrara en L26.8995.

El precio de venta disminuyó 0.0019 lempiras frente a la jornada previa, por lo que quienes necesitan adquirir dólares pagarán una cantidad ligeramente menor de lempiras.

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El BCH actualiza diariamente los valores del tipo de cambio mediante el mecanismo establecido para el mercado cambiario nacional.

La cotización de la moneda estadounidense refleja los movimientos registrados en el sistema financiero y las operaciones cambiarias del país.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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