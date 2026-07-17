Deuda pública del gobierno sube a L443,232.2 millones de lempiras

Tegucigalpa.- El saldo de la deuda pública de la administración central cerró el primer semestre de 2026 con un fuerte incremento interanual.

Un informe de la Secretaría de Finanzas (Sefin) revela que el saldo aumentó de 391,479.3 a 443,232.2 millones de lempiras.

El incremento interanual es de 51,752.9 millones de lempiras. Ese resultado se explica, de acuerdo con el informe, por la subida registrada por la deuda pública interna al pasar de 162,360.2 a 192,830.5 millones de lempiras, con un alza de L30,470.3 millones.

De acuerdo con la Secretaría de Finanzas, el aumento interanual en el saldo se explica por desembolsos en efectivo por 21,889 millones de lempiras y L9,115,7 por ajustes por fluctuación en el tipo de cambio del dólar y otras monedas respecto al lempira.

El incremento fue menor en el saldo de la deuda pública externa al variar de 229,119.1 a 250,401.7 millones de lempiras a junio 2025-2026, que equivale a L21,282.6 millones más.

Fuentes técnicas de la Sefin explicaron que el gobierno ha recurrido a más endeudamiento para financiar el presupuesto 2026 de 263,807.1 millones de lempiras.