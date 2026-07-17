Deuda pública del gobierno sube a L443,232.2 millones de lempiras

Tegucigalpa.- El saldo de la deuda pública de la administración central cerró el primer semestre de 2026 con un fuerte incremento interanual.
Un informe de la Secretaría de Finanzas (Sefin) revela que el saldo aumentó de 391,479.3 a 443,232.2 millones de lempiras.
El incremento interanual es de 51,752.9 millones de lempiras. Ese resultado se explica, de acuerdo con el informe, por la subida registrada por la deuda pública interna al pasar de 162,360.2 a 192,830.5 millones de lempiras, con un alza de L30,470.3 millones.
De acuerdo con la Secretaría de Finanzas, el aumento interanual en el saldo se explica por desembolsos en efectivo por 21,889 millones de lempiras y L9,115,7 por ajustes por fluctuación en el tipo de cambio del dólar y otras monedas respecto al lempira.
El incremento fue menor en el saldo de la deuda pública externa al variar de 229,119.1 a 250,401.7 millones de lempiras a junio 2025-2026, que equivale a L21,282.6 millones más.
Fuentes técnicas de la Sefin explicaron que el gobierno ha recurrido a más endeudamiento para financiar el presupuesto 2026 de 263,807.1 millones de lempiras.
Acreedores
Los mayores tenedores de deuda pública son los organismos financieros internacionales y Bank New York Mellon con los bonos soberanos.
El saldo de la deuda con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es de 84,893.8 millones de lempiras, mientras que al New York Mellon se le adeuda L58,438.8 millones.
Recaudaciones
La recaudación de impuestos subió de 81,890.8 a 91,352.2 millones de lempiras en el periodo enero-junio de 2025-2026.
El incrementó es de 9,461.4 millones de lempiras, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Finanzas (Sefin).
El mayor aporte corresponde al Impuesto Sobre Producción, Consumo y Ventas, que incluye el 15% del ISV, al pasar de 45,595.3 a 50,304.2 millones de lempiras, con una subida de L4,708.9 millones.
El Impuesto Sobre Rentas (ISR) creció de L26,117.1 a L29,706.7 millones.