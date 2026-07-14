Presupuesto General llegó al 35% durante el primer semestre de 2026, según la ASJ

Tegucigalpa, Honduras.- Al cierre del primer semestre de 2026, el Gobierno apenas ha ejecutado el 35% del Presupuesto General de la República, denunció la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ). De acuerdo con el informe presentado por la organización, el Estado ha ejecutado el 35% del presupuesto total de 443,966 millones de lempiras—unos 155,000 millones de lempiras— lo que implica que aún está disponible el 65%, equivalente a L289,190 millones, para el segundo semestre del presente ejercicio fiscal. El director de Gobernanza Económica de la ASJ, Obed García, señaló que la ejecución presupuestaria podría significar repercusiones directas en servicios esenciales como el abastecimiento de medicamentos en la red pública de salud. “Hemos visto que hasta el momento se ha ejecutado menos de un 40% del Presupuesto General de la República, con elementos como la compra de medicamentos que tiene una ejecución de menos de 1,000 millones de lempiras. Esto se ha visto reflejado en la realidad que viven millones de hondureños cuando van a un hospital público, cuando van a una clínica pública y no hay medicamentos para atender sus necesidades más urgentes”, explicó el experto.

Asimismo, reiteró que el comportamiento del gasto durante el primer semestre de 2026 evidencia rezagos en instituciones claves. “Lo que hemos visto a este principio de 2026, en este primer semestre, es que la ejecución del presupuesto está por debajo del 40% y se ve reflejado en el tema de la compra de medicamentos e instituciones importantes como la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación”, explicó. García también cuestionó la disponibilidad de la información oficial sobre la ejecución del gasto. Según indicó, varios desembolsos no se reflejan en los portales de transparencia de la Secretaría de Finanzas, por lo que los datos disponibles continúan siendo preliminares, especialmente en proyectos relacionados con salud y educación.

Concentración del presupuesto

El informe de la ASJ también revela que apenas el 6% de las 82 instituciones de la administración central concentra el 71% del Presupuesto General de la República, lo que refleja una marcada concentración del gasto público en un reducido grupo de entidades. La mayor asignación corresponde al servicio de la deuda pública, que absorbe el 35.7% del presupuesto. Le siguen la Secretaría de Educación, con el 24.9%, y la Secretaría de Salud, con el 16.2%. En menor proporción figuran la Secretaría de Infraestructura y Transporte, con el 9.4%; la Secretaría de Seguridad, con el 7.1%; y la Secretaría de Defensa Nacional, con el 6.6%.

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