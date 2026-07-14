Imponen 18 multas por desperdiciar agua durante la emergencia hídrica en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- A poco más de un mes de la entrada en vigor de la ordenanza por la emergencia hídrica, la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) ha impuesto 18 sanciones a personas que incumplieron las restricciones para el uso del agua potable en el Distrito Central. De acuerdo con información proporcionada a EL HERALDO, las multas fueron aplicadas entre el 29 de mayo —fecha en que entró en vigencia la normativa— y el 13 de julio. Las sanciones corresponden a infracciones leves y graves. Sin embargo, hasta el momento, la de mayor cuantía ha sido de 5,001 lempiras.

Entre las faltas más frecuentes figuran el desperdicio de agua potable al lavar vehículos, aceras y regar jardines con manguera; tanques de almacenamiento en mal estado que provocan fugas. Uno de los casos ocurrió en el barrio Casamata, en Tegucigalpa, donde un residente fue sancionado tras ser captado utilizando una manguera para lavar un vehículo y la parte exterior de su vivienda. Según informó la UMAPS, las imágenes llegaron a manos de las autoridades, quienes verificaron el hecho y procedieron a aplicar la sanción por incumplir la ordenanza municipal que regula el uso del agua durante la emergencia. Las restricciones prohíben utilizar mangueras para lavar vehículos, aceras y calles, llenar piscinas o realizar cualquier actividad que implique desperdiciar agua potable mientras permanezca vigente la emergencia hídrica.

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