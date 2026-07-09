¿Cómo reportar fugas de agua debido a tuberías rotas en la capital?

Tegucigalpa, Honduras.- La escasez de agua potable en la capital hondureña genera preocupación a las autoridades de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), por lo que implementa el racionamiento del agua una vez por semana a los abonados. Además, ha habilitado canales para que los residentes de la capital reporten fugas que provocan el desperdicio de agua. Gustavo Boquín, gerente de UMAPS, aseguró que Tegucigalpa necesita producir a diario 250 mil metros cúbicos de agua para el suministro en la ciudad. No obstante, solo puede proporcionar 181 mil metros cúbicos del vital líquido, lo que representa un déficit al día de 69 mil metros

De esta cantidad de agua suministrada por la institución, casi la mitad no llega a las viviendas debido a que el sistema tiene fallas en el sistema. A esto se suma la escasez de lluvia debido al fenómeno conocido como la canícula o 'veranillo', que comenzará el 15 de julio, provocará sequía durante un mes y medio y finalizará en septiembre. En respuesta, la UMAPS intensifica los racionamientos y sanciona a quienes malgastan el agua, como aquellos que riegan con mangueras. Las multas por desperdicio comprobado de agua en Tegucigalpa oscilan entre los 5,000 lempiras para usuarios residenciales y hasta 20,000 lempiras para establecimientos comerciales, informó UMAPS, como parte de sus acciones para frenar el uso indebido del recurso.

¿Cómo reportar fugas de agua en Tegucigalpa?