Honduras participa en la apertura del Foro Político sobre Desarrollo Sostenible de la ONU

Tegucigalpa, Honduras.- Representantes del cuerpo diplomático de Honduras participaron en la sesión inaugural del Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible (HLPF 2026), principal mecanismo de las Naciones Unidas para dar seguimiento a la agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En el marco del foro, la delegación hondureña sostuvo reuniones con el presidente del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (Ecosoc), Lok Bahadur Thapa, y con Saroj Kumar Jha, director global de Agua del Banco Mundial, para abordar temas relacionados con la cooperación internacional, gestión sostenible del agua y resiliencia climática. De acuerdo con información oficial, los encuentros abrieron campo a iniciativas orientadas al desarrollo sostenible, con énfasis en la gestión del recurso hídrico y fortalecimiento de la resiliencia frente al cambio climático.

El Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible reúne a los Estados miembros para evaluar los avances de la Agenda 2030 y promover el diálogo en torno al cumplimiento frente a los objetivos de desarrollo sostenible internacional Informes oficiales de la cancillería hondureña indican que la representación de Honduras estuvo integrada por Fernando Paz y Jessy Torres, del Consulado General de Honduras en Nueva York, quienes participaron en las actividades inaugurales de la reunión diplomática.

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