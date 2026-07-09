FOTOS: Más de 1,2 millones de toneladas de escombros complican reconstrucción en Venezuela

EFE hizo un recorrido por la vía que une las poblaciones de Tanaguarena y Naiguatá donde se ven cientos de escombros que ya han sido recogidos y tirados a un lado de la carretera, cerca ya del mar, donde se mezclan restos de concreto, cabillas (las barras de acero que se insertan en el hormigón), ropa, documentos de identidad, muebles de madera, cables, fotos... mientras unos hombres hurgan entre los montones.