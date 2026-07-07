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Cancillería junto a Unión Europea impulsan la gestión integrada de fronteras

Como rector de la cooperación internacional no reembolsable, la Cancillería coordinó un encuentro junto con la delegación de la Unión Europea

  • Actualizado: 07 de julio de 2026 a las 17:57
Cancillería junto a Unión Europea impulsan la gestión integrada de fronteras

Con estos acercamientos la Cancillería busca el fortalecimiento de las capacidades institucionales, en favor del desarrollo sostenible y el bienestar de los hondureños.

 Foto: Cancillería de la República.

Tegucigalpa, Honduras.- La Cancillería de la República sostuvo este martes una reunión con la misión del Programa Regional EUROFRONT para identificar oportunidades de cooperación técnica para fortalecer la gestión integrada de fronteras.

Como rector de la cooperación internacional no reembolsable, la Secretaría de Relaciones Exteriores coordinó la importante reunión junto con la delegación de la Unión Europea, encabezada por su director, José Antonio Cambronero, y acompañada por especialistas de FIAP–IILA.

Como parte de la agenda, se desarrolló una reunión de alto nivel presidida por la Subsecretaria de Cooperación y Promoción Internacional, la embajadora Evelyn Bautista, con la participación de representantes de la Cancillería, el Instituto Nacional de Migración, la Administración Aduanera de Honduras y la Secretaría de Seguridad.

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Durante el encuentro se presentaron las líneas estratégicas del Programa EUROFRONT, se intercambiaron prioridades institucionales y se identificaron oportunidades de cooperación técnica para fortalecer la gestión integrada de fronteras, promoviendo una mayor coordinación entre las instituciones nacionales y los socios internacionales.

La gestión integral de fronteras constituye una prioridad para el Gobierno del presidente Nasry Asfura, al contribuir a la protección de la soberanía nacional, la seguridad, la facilitación del comercio y la movilidad ordenada.

Con ello la Cancillería busca el fortalecimiento de las capacidades institucionales, en favor del desarrollo sostenible y el bienestar de los hondureños.

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Yeny Sarmiento
Yeny Sarmiento
Periodista

Licenciada en Periodismo egresada de la UNAH. Redactora digital desde 2015, corresponsal en Honduras de la revista regional Mercados & Tendencias, Construir, IT Now de 2011 a 2015 y reportera en la revista Microempresas y Microfinanzas 2012-2014.

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