Cancillería junto a Unión Europea impulsan la gestión integrada de fronteras

Tegucigalpa, Honduras.- La Cancillería de la República sostuvo este martes una reunión con la misión del Programa Regional EUROFRONT para identificar oportunidades de cooperación técnica para fortalecer la gestión integrada de fronteras.

Como rector de la cooperación internacional no reembolsable, la Secretaría de Relaciones Exteriores coordinó la importante reunión junto con la delegación de la Unión Europea, encabezada por su director, José Antonio Cambronero, y acompañada por especialistas de FIAP–IILA.

Como parte de la agenda, se desarrolló una reunión de alto nivel presidida por la Subsecretaria de Cooperación y Promoción Internacional, la embajadora Evelyn Bautista, con la participación de representantes de la Cancillería, el Instituto Nacional de Migración, la Administración Aduanera de Honduras y la Secretaría de Seguridad.