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UMAPS recupera L153 millones por pago de mora en cuatro meses

Entre marzo y junio de este año, la UMAPS logró recaudar 153 millones de lempiras en una misión de recuperar la millonaria mora que sostienen los capitalinos

  • Actualizado: 09 de julio de 2026 a las 15:34
UMAPS recupera L153 millones por pago de mora en cuatro meses

Las cuadrillas de la UMAPS realizan operativos de corte del servicio a abonados morosos, pero también de nuevas conexiones y reparaciones de contadores para eficientar el servicio potable en la capital.

 Foto: Cortesía/ El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- La Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) recuperó 153 millones de lempiras por concepto de mora por el servicio del vital líquido entre marzo y junio de 2026, como parte de una estrategia para reducir la deuda acumulada de sus abonados, que supera los 1,800 millones de lempiras.

De acuerdo con datos de la Subgerencia Comercial de la entidad local, en marzo se recuperaron 63 millones de lempiras, de los cuales 46 millones correspondieron a pagos efectuados por el Gobierno Central.

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Asimismo, detalla que en abril la recaudación por mora fue de 43 millones de lempiras, mientras que en mayo ascendió a 17 millones y en junio a 30 millones.

Mora de abonados sigue siendo elevada

Pese a estos ingresos, la cartera morosa de la institución continúa siendo elevada. Según reverló, el sector doméstico concentra la mayor deuda, con más de 980 millones de lempiras, seguido por el sector comercial, que adeuda 479 millones.

Entretanto, las instituciones gubernamentales mantienen una mora superior a los 300 millones de lempiras, mientras que el sector industrial debe más de 77 millones y las juntas de agua acumulan obligaciones por más de 18 millones.

La UMAPS registra un total de 135,843 abonados distribuidos en cinco categorías: doméstico, comercial, industrial, Gobierno y juntas de agua.

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La institución mantiene vigente una amnistía aprobada para usuarios en mora hasta el próximo 12 de octubre de 2026.

El programa ofrece planes de pago con el objetivo de facilitar la regularización de las deudas, incluyendo un financiamiento con cero por ciento de prima para los usuarios de la categoría doméstica y condiciones diferenciadas para el resto de los abonados.

Son varias las denuncias por tuberías dañadas, pegues clandestinos y reparaciones que atiende el personal de la UMAPS a diario en el Distrito Central.

Son varias las denuncias por tuberías dañadas, pegues clandestinos y reparaciones que atiende el personal de la UMAPS a diario en el Distrito Central.

 (Foto: Cortesía/El Heraldo)

Las agencias habilitadas para realizar estos trámites se encuentran en el centro comercial Los Castaños, el edificio AER de la Alcaldía Municipal, Las Palmas y el plantel Los Filtros, en la colonia Divanna de Comayagüela.

Las autoridades de la UMAPS, informaron que los recursos recuperados permitirán fortalecer la operación de la institución, mejorar los procesos administrativos e impulsar acciones orientadas a optimizar la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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