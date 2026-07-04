UMAPS aplica multas de hasta 20 mil lempiras por uso indebido de agua en Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- La Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) sancionó a siete personas por el uso indebido del agua potable en distintos puntos del Distrito Central, en el marco de los operativos de control que se ejecutan durante la emergencia hídrica.
Las autoridades detallaron que las sanciones impuestas pueden alcanzar hasta los 20 mil lempiras, dependiendo de la gravedad de la infracción y del tipo de uso indebido detectado durante las inspecciones.
El gerente de la UMAPS, Gustavo Boquín, informó que estas acciones forman parte de una estrategia institucional para frenar el desperdicio del recurso hídrico en momentos de alta demanda y baja disponibilidad.
Los operativos de supervisión han permitido identificar diversas prácticas indebidas, entre ellas el uso excesivo de agua potable en actividades no esenciales dentro de viviendas y comercios.
Las autoridades recordaron que este tipo de acciones contribuye a la reducción de los niveles de abastecimiento en sectores que ya enfrentan limitaciones en la distribución del servicio.
La emergencia hídrica en el Distrito Central fue decretada el 26 de mayo como respuesta a la disminución en las reservas de agua y a la reducción de caudales en las principales fuentes de abastecimiento.
Actualmente, el servicio de agua potable se distribuye aproximadamente una vez por semana en barrios y colonias de la capital hondureña, debido a las condiciones críticas del sistema.
La UMAPS ha señalado que el objetivo principal de las sanciones es garantizar el acceso equitativo al agua para la población, priorizando el consumo humano y las necesidades básicas.
Las inspecciones son ejecutadas por la Subgerencia Comercial de la institución, que mantiene operativos constantes en zonas identificadas con mayor incidencia de uso irregular.
Las autoridades reiteraron que el incumplimiento de las disposiciones vigentes puede derivar en sanciones económicas y otras medidas administrativas establecidas en la normativa municipal.
De acuerdo con la UMAPS, las acciones de control continuarán de forma permanente mientras se mantenga la declaratoria de emergencia hídrica en la capital.
Con estas medidas, la UMAPS busca reducir el impacto de la escasez de agua y asegurar una distribución más ordenada del servicio en el Distrito Central.
Niveles de las represas
Por otra parte, UMAPS informó este sábado 4 de julio de 2026 que los principales embalses que abastecen al Distrito Central continúan en niveles bajos, lo que mantiene la alerta por la crisis de agua en la capital.
El embalse Los Laureles registra un 40.03% de su capacidad total, con un volumen almacenado de 4.205 millones de metros cúbicos, mientras su producción en planta se mantiene en 450 litros por segundo.
En el caso de La Concepción, el nivel de almacenamiento se ubica en 36.96%, equivalente a 13.382 millones de metros cúbicos, con una producción de 1,200 litros por segundo, cifras que reflejan una leve presión en el sistema de abastecimiento.
Las autoridades de UMAPS afirmaron que el nivel de riesgo hídrico se mantiene en categoría alta, debido a que ambos embalses se encuentran por debajo de los umbrales óptimos, lo que podría derivar en mayores restricciones si no se presentan lluvias en los próximos días.