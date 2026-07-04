UMAPS aplica multas de hasta 20 mil lempiras por uso indebido de agua en Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- La Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) sancionó a siete personas por el uso indebido del agua potable en distintos puntos del Distrito Central, en el marco de los operativos de control que se ejecutan durante la emergencia hídrica.

Las autoridades detallaron que las sanciones impuestas pueden alcanzar hasta los 20 mil lempiras, dependiendo de la gravedad de la infracción y del tipo de uso indebido detectado durante las inspecciones.

El gerente de la UMAPS, Gustavo Boquín, informó que estas acciones forman parte de una estrategia institucional para frenar el desperdicio del recurso hídrico en momentos de alta demanda y baja disponibilidad.

Los operativos de supervisión han permitido identificar diversas prácticas indebidas, entre ellas el uso excesivo de agua potable en actividades no esenciales dentro de viviendas y comercios.

Las autoridades recordaron que este tipo de acciones contribuye a la reducción de los niveles de abastecimiento en sectores que ya enfrentan limitaciones en la distribución del servicio.

La emergencia hídrica en el Distrito Central fue decretada el 26 de mayo como respuesta a la disminución en las reservas de agua y a la reducción de caudales en las principales fuentes de abastecimiento.