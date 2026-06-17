Solo una vez por semana: así recibirán agua miles de capitalinos

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) puso en marcha un nuevo esquema de distribución de agua que obligará a miles de familias capitalinas abastecidas por las represas Los Laureles y La Concepción a recibir el servicio solo una vez cada siete días, en medio del descenso de las reservas hídricas.

La decisión busca administrar las reservas disponibles y evitar que las principales fuentes de abastecimiento de la capital se deterioren aún más en medio de un escenario marcado por la escasez y la lenta recuperación de los embalses.

Autoridades de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) informaron que el nivel de riesgo hídrico se mantiene alto, debido a que ambas represas presentan volúmenes por debajo del 50 %, una condición que enciende las alertas para los próximos meses.

La situación genera preocupación debido a que miles de hogares deberán adaptarse a un suministro más limitado, mientras las autoridades insisten en la necesidad de utilizar el recurso con responsabilidad para evitar una crisis mayor.