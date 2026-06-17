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Solo una vez por semana: así recibirán agua miles de capitalinos

Julio y agosto serán meses críticos; la UMAPS advirtió y pidió a la población ahorrar agua ante el alto riesgo hídrico por los embalses debajo del 50%

  • Actualizado: 17 de junio de 2026 a las 16:23
Solo una vez por semana: así recibirán agua miles de capitalinos

Las represas Los Laureles y La Concepción se encuentran por debajo del 50 % de su capacidad, según datos de la UMAPS.

 Foto: Marvin Salgado / EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) puso en marcha un nuevo esquema de distribución de agua que obligará a miles de familias capitalinas abastecidas por las represas Los Laureles y La Concepción a recibir el servicio solo una vez cada siete días, en medio del descenso de las reservas hídricas.

La decisión busca administrar las reservas disponibles y evitar que las principales fuentes de abastecimiento de la capital se deterioren aún más en medio de un escenario marcado por la escasez y la lenta recuperación de los embalses.

Autoridades de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) informaron que el nivel de riesgo hídrico se mantiene alto, debido a que ambas represas presentan volúmenes por debajo del 50 %, una condición que enciende las alertas para los próximos meses.

La situación genera preocupación debido a que miles de hogares deberán adaptarse a un suministro más limitado, mientras las autoridades insisten en la necesidad de utilizar el recurso con responsabilidad para evitar una crisis mayor.

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Niveles críticos

Según los datos oficiales divulgados por la UMAPS, la represa Los Laureles registra una capacidad del 38.02 %, equivalente a un volumen almacenado de 3.994 millones de metros cúbicos. Su nivel actual es de 1,020.35 metros sobre el nivel del mar y produce alrededor de 450 litros por segundo.

Por su parte, La Concepción presenta una capacidad del 40.14 %, con un almacenamiento de 14.532 millones de metros cúbicos. El embalse se encuentra a 1,139.96 metros sobre el nivel del mar y mantiene una producción de 1,500 litros por segundo.

Ambas fuentes de abastecimiento muestran niveles inferiores a los esperados para esta época del año, situación que llevó a las autoridades a endurecer las medidas de distribución y mantener vigente la emergencia hídrica en el Distrito Central.

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Especialistas consideran que el comportamiento de las lluvias en las próximas semanas será determinante para lograr una recuperación de las reservas y disminuir los efectos del racionamiento.

Además, advirtieron que julio y agosto podrían convertirse en los meses más complicados debido al aumento en la demanda y a la lenta recuperación de los embalses.

Ante este panorama, la Alcaldía capitalina reiteró el llamado a los habitantes de Tegucigalpa y Comayagüela a ahorrar agua y evitar el desperdicio.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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