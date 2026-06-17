Solo una vez por semana: así recibirán agua miles de capitalinos

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) puso en marcha un nuevo esquema de distribución de agua que obligará a miles de familias capitalinas abastecidas por las represas Los Laureles y La Concepción a recibir el servicio solo una vez cada siete días, en medio del descenso de las reservas hídricas.
La decisión busca administrar las reservas disponibles y evitar que las principales fuentes de abastecimiento de la capital se deterioren aún más en medio de un escenario marcado por la escasez y la lenta recuperación de los embalses.
Autoridades de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) informaron que el nivel de riesgo hídrico se mantiene alto, debido a que ambas represas presentan volúmenes por debajo del 50 %, una condición que enciende las alertas para los próximos meses.
La situación genera preocupación debido a que miles de hogares deberán adaptarse a un suministro más limitado, mientras las autoridades insisten en la necesidad de utilizar el recurso con responsabilidad para evitar una crisis mayor.
Niveles críticos
Según los datos oficiales divulgados por la UMAPS, la represa Los Laureles registra una capacidad del 38.02 %, equivalente a un volumen almacenado de 3.994 millones de metros cúbicos. Su nivel actual es de 1,020.35 metros sobre el nivel del mar y produce alrededor de 450 litros por segundo.
Por su parte, La Concepción presenta una capacidad del 40.14 %, con un almacenamiento de 14.532 millones de metros cúbicos. El embalse se encuentra a 1,139.96 metros sobre el nivel del mar y mantiene una producción de 1,500 litros por segundo.
Ambas fuentes de abastecimiento muestran niveles inferiores a los esperados para esta época del año, situación que llevó a las autoridades a endurecer las medidas de distribución y mantener vigente la emergencia hídrica en el Distrito Central.
Especialistas consideran que el comportamiento de las lluvias en las próximas semanas será determinante para lograr una recuperación de las reservas y disminuir los efectos del racionamiento.
Además, advirtieron que julio y agosto podrían convertirse en los meses más complicados debido al aumento en la demanda y a la lenta recuperación de los embalses.
Ante este panorama, la Alcaldía capitalina reiteró el llamado a los habitantes de Tegucigalpa y Comayagüela a ahorrar agua y evitar el desperdicio.