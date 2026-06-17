Aprobada por unanimidad ley contra el lavado de activos en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Por unanimidad de votos, el Congreso Nacional aprobó la noche del martes, 16 de junio, la “Ley de Transparencia y Registro Centralizado de Beneficiario Final”. Esta Ley tiene por objetivo establecer las disposiciones necesarias para garantizar la transparencia en la identificación de los beneficiarios finales de personas jurídicas y estructuras jurídicas, mediante la creación y regulación del Registro Centralizado de Beneficiarios Finales (RCBF). Además el estamento busca reforzar medidas para prevenir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, la corrupción y delincuencia organizada.

La iniciativa contó con un dictamen favorable de la Comisión Especial del Congreso y el visto bueno unánime de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). El máximo tribunal de justicia validó la procedencia constitucional del decreto y no frenó la reforma de ocho artículos del Código de Comercio y uno de la Ley de Mercado de Valores, con el fin de robustecer la trazabilidad del sistema financiero nacional, lo que permitió su aprobación el martes. ​Con la aprobación, el Legislativo procede a la creación del Registro Centralizado de Beneficiarios Finales (RCBF), plataforma estratégica cuya administración y supervisión recaerá exclusivamente en la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). Una vez publicada en La Gaceta y que entre en vigencia, la ley obliga a registrarse a las sociedades mercantiles nacionales y extranjeras, fideicomisos, fondos de inversión y empresas públicas con participación mixta.