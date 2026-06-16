Congreso Nacional inicia el debate de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica

Los diputados de oposición desataron una insurrección legislativa dentro del hemiciclo, interrumpiendo la sesión a base de consignas como “La ENEE no se vende, la ENEE se defiende”.

​Sin embargo, el orden parlamentario se rompió abruptamente cuando la bancada del partido Libertad y Refundación (Libre) se levantó en masa de sus curules para iniciar una enérgica protesta.

La intención de la junta directiva era abrir un espacio técnico inmediato de consultas e intercambios tras este primer acercamiento legislativo.

El presidente del Congreso, Tomás Zambrano, detalló la metodología de la jornada al explicar que, tras dar lectura al primer artículo del documento, se suspendería temporalmente la lectura del dictamen completo para ceder la palabra a las autoridades del gabinete económico.

Tegucigalpa, Honduras.- El pleno del Congreso Nacional inició la noche de este martes 16 de junio la lectura en primer debate del dictamen de la nueva Ley General de la Industria Eléctrica , un proyecto que busca reestructurar el sistema energético del país.

La manifestación impidió por varios minutos el desarrollo normal de la agenda, reflejando el rechazo absoluto de esta fuerza política hacia las reformas planteadas en el sector energético.​La protesta estalló justamente en el momento en que el secretario de Finanzas, Emilio Hércules, se encontraba en el uso de la palabra ofreciendo un informe técnico y amplias explicaciones al pleno sobre el complejo estado financiero actual de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), junto a otros datos macroeconómicos del sector.

A pesar del fuerte ruido de la bancada opositora, el funcionario intentó desglosar las variables presupuestarias ante el pleno, acompañado en la jornada por el gerente general de la estatal eléctrica, quien también compareció para defender la viabilidad de la reforma.​Ante la persistencia de la insurrección y el desorden provocado por la bancada de Libre, el presidente del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, reaccionó con contundencia y solicitó formalmente la aplicación de severas medidas disciplinarias.

El jefe del Legislativo instruyó a la secretaría del Congreso para que se sancione a los diputados que participaron en el boicot con la deducción de 15 días de salario.

Zambrano argumentó que no se puede seguir permitiendo la parálisis de debates de interés nacional mediante el irrespeto a los procedimientos parlamentarios.​Las posturas de las diferentes fuerzas políticas de la cámara se encuentran radicalmente polarizadas en torno a esta legislación.

Mientras la bancada oficialista del Partido Nacional ha manifestado un respaldo total e irrestricto al proyecto bajo el argumento de que es urgente salvar las finanzas de la ENEE, el partido Libre ratificó su voto en bloque en contra, denunciando que la ley es un preámbulo para la privatización de los servicios públicos del Estado.

​En una posición intermedia y determinante para el futuro de la ley se encuentra la bancada del Partido Liberal, cuyos diputados muestran opiniones divididas y un fuerte debate interno.

Se espera que el primer debate finalice esta noche, que para mañana se continúe con su aprobación, con el fin de que estos espacios sirvan para convencer a los diputados que están indecisos en votar a favor de estas reformas.