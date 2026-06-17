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Vaguada dejará lluvias con actividad eléctrica hoy 17 de junio: ¿Qué zonas deben estar en alerta?

Una vaguada en altura dejará lluvias y chubascos en gran parte del territorio hondureño este miércoles 17 de junio. ¿Qué zonas deben tomar medidas?

  • Actualizado: 17 de junio de 2026 a las 10:14
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Este miércoles 17 de junio, una vaguada en altura dejará fuertes lluvias, según informó la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), que también detalló las zonas donde se esperan mayores precipitaciones.

 Foto: EL HERALDO
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De acuerdo con el pronóstico oficial, las condiciones inestables estarán siendo generadas por una vaguada en altura y la convergencia de viento y humedad proveniente del mar Caribe y el océano Pacífico.

 Foto: EL HERALDO
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Estos fenómenos producirán abundante nubosidad, lluvias y chubascos débiles a moderados, acompañados de actividad eléctrica principalmente en las regiones occidental y sur del país.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
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Asimismo, Copeco indicó que también se registrarán precipitaciones débiles sobre sectores del centro y oriente de Honduras, por lo que recomendó a la población mantenerse atenta a los cambios en las condiciones climáticas. ¿En qué departamentos lloverá?

 Foto: EL HERALDO
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Entre los departamentos con probabilidad de lluvias figuran Lempira, donde se esperan temperaturas máximas de 29 grados centígrados y mínimas de 19; Ocotepeque, con máximas de 28 y mínimas de 18; y Copán, con máximas de 29 y mínimas de 20 grados.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
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También se prevén precipitaciones en Santa Bárbara, que registrará temperaturas entre 25 y 34 grados; Yoro, con máximas de 32 y mínimas de 21; y Valle, donde el termómetro alcanzará hasta los 34 grados centígrados.

 Foto: EL HERALDO
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En la zona central del país, Francisco Morazán tendrá temperaturas máximas de 29 grados y mínimas de 21, mientras que La Paz registrará máximas de 31 y mínimas de 22 grados, ambos departamentos con posibilidades de lluvias durante la jornada.

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Por su parte, Choluteca será uno de los departamentos más calurosos, con temperaturas que podrían alcanzar los 36 grados centígrados, aunque también se esperan precipitaciones. Olancho registrará máximas de 35 y mínimas de 24 grados.

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En la región norte, Cortés alcanzará temperaturas de hasta 35 grados centígrados con probabilidad de lluvias, mientras que Colón tendrá máximas de 34 y mínimas de 28 grados. Comayagua, por su parte, registrará temperaturas entre los 22 y 32 grados.

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Las condiciones más estables se esperan en Islas de la Bahía y Atlántida, donde Copeco no prevé lluvias significativas. En Islas de la Bahía las temperaturas oscilarán entre 28 y 31 grados, mientras que en Atlántida se esperan máximas de 31 y mínimas de 26 grados. En Gracias a Dios se registrarán temperaturas entre 25 y 31 grados centígrados, e Intibucá seguirá siendo uno de los departamentos más frescos, con máximas de 24 y mínimas de 16 grados.

 Foto: EL HERALDO
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