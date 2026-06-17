Vaguada dejará lluvias con actividad eléctrica hoy 17 de junio: ¿Qué zonas deben estar en alerta?

Este miércoles 17 de junio, una vaguada en altura dejará fuertes lluvias, según informó la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), que también detalló las zonas donde se esperan mayores precipitaciones.
De acuerdo con el pronóstico oficial, las condiciones inestables estarán siendo generadas por una vaguada en altura y la convergencia de viento y humedad proveniente del mar Caribe y el océano Pacífico.
Estos fenómenos producirán abundante nubosidad, lluvias y chubascos débiles a moderados, acompañados de actividad eléctrica principalmente en las regiones occidental y sur del país.
Asimismo, Copeco indicó que también se registrarán precipitaciones débiles sobre sectores del centro y oriente de Honduras, por lo que recomendó a la población mantenerse atenta a los cambios en las condiciones climáticas. ¿En qué departamentos lloverá?
Entre los departamentos con probabilidad de lluvias figuran Lempira, donde se esperan temperaturas máximas de 29 grados centígrados y mínimas de 19; Ocotepeque, con máximas de 28 y mínimas de 18; y Copán, con máximas de 29 y mínimas de 20 grados.
También se prevén precipitaciones en Santa Bárbara, que registrará temperaturas entre 25 y 34 grados; Yoro, con máximas de 32 y mínimas de 21; y Valle, donde el termómetro alcanzará hasta los 34 grados centígrados.
En la zona central del país, Francisco Morazán tendrá temperaturas máximas de 29 grados y mínimas de 21, mientras que La Paz registrará máximas de 31 y mínimas de 22 grados, ambos departamentos con posibilidades de lluvias durante la jornada.
Por su parte, Choluteca será uno de los departamentos más calurosos, con temperaturas que podrían alcanzar los 36 grados centígrados, aunque también se esperan precipitaciones. Olancho registrará máximas de 35 y mínimas de 24 grados.
En la región norte, Cortés alcanzará temperaturas de hasta 35 grados centígrados con probabilidad de lluvias, mientras que Colón tendrá máximas de 34 y mínimas de 28 grados. Comayagua, por su parte, registrará temperaturas entre los 22 y 32 grados.
Las condiciones más estables se esperan en Islas de la Bahía y Atlántida, donde Copeco no prevé lluvias significativas. En Islas de la Bahía las temperaturas oscilarán entre 28 y 31 grados, mientras que en Atlántida se esperan máximas de 31 y mínimas de 26 grados. En Gracias a Dios se registrarán temperaturas entre 25 y 31 grados centígrados, e Intibucá seguirá siendo uno de los departamentos más frescos, con máximas de 24 y mínimas de 16 grados.