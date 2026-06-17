Vaguada dejará lluvias con actividad eléctrica hoy 17 de junio: ¿Qué zonas deben estar en alerta?

Las condiciones más estables se esperan en Islas de la Bahía y Atlántida, donde Copeco no prevé lluvias significativas. En Islas de la Bahía las temperaturas oscilarán entre 28 y 31 grados, mientras que en Atlántida se esperan máximas de 31 y mínimas de 26 grados. En Gracias a Dios se registrarán temperaturas entre 25 y 31 grados centígrados, e Intibucá seguirá siendo uno de los departamentos más frescos, con máximas de 24 y mínimas de 16 grados.