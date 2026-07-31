Misión de Honduras ante la OEA representará al Estado en audiencia de la CIDH

Tegucigalpa, Honduras.- El Gobierno de la República confirmó que participará formalmente en la audiencia temática convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para abordar la situación de la independencia judicial en el país, en la que hace referencia a la aplicación de juicios políticos. A diferencia de las previsiones iniciales que contemplaban el traslado de una delegación integrada por representantes del Congreso Nacional, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional y la Procuraduría General de la República (PGR), la representación estatal recaerá de manera exclusiva en la sede diplomática en Washington. La determinación busca optimizar la vocería oficial del Estado en el foro internacional, delegando la presentación de la postura institucional en los diplomáticos acreditados ante el organismo hemisférico durante la jornada programada para el próximo 5 de agosto de 2026.

"La participación del Estado de Honduras en dicha audiencia se realizará a través de su Misión Permanente ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), por medio de su Embajadora Alterna, quien ejercerá la representación oficial del Estado y presentará la posición institucional", cita el comunicado de la Cancillería.

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La audiencia temática sobre la independencia judicial fue promovida a solicitud de diversas organizaciones de la sociedad civil, tanto de ámbito nacional como internacional. El objetivo de estas sesiones radica en exponer ante los comisionados del Sistema Interamericano de Derechos Humanos el panorama sobre el funcionamiento del sistema de justicia, la separación de poderes y las condiciones institucionales de Honduras. El Poder Ejecutivo precisó la naturaleza jurídica del encuentro para evitar interpretaciones erróneas sobre el alcance de la convocatoria ante la opinión pública. "Es importante aclarar a la sociedad hondureña y medios de comunicación que la actividad convocada por la CIDH corresponde a una audiencia temática cuyo propósito es facilitar un intercambio de información sobre un tema de interés general", explica la comunicación gubernamental.