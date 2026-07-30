Honduras no asistirá a audiencia en la CIDH sobre juicios políticos a Marlon Ochoa y otros funcionarios

Tegucigalpa, Honduras.- El Estado de Honduras, mediante la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores, no tendrá ningún representante en una audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la destitución de funcionarios mediante juicios políticos. Esta audiencia se realizará el 5 de agosto en Washington, Estados Unidos, y serán revisados casos de destitución mediante juicio político a Johel Zelaya, exfiscal general; Marlon Ochoa, exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE); Mario Morazán, exmagistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y otros funcionarios de órganos electorales.

Sin presencia del Estado, de manera preliminar se ha conocido que únicamente se remitirá un escrito de parte del Congreso Nacional, que fue quien hizo las destituciones; este escrito fue confeccionado junto a la PGR. "Hay un documento que lo explica con calidad técnica y profesionalismo. No se va a asistir, no podemos respaldar cuestiones que no cumplen los requisitos técnicos. Cancillería tiene un informe completo, es una forma de decir que nosotros respetamos la institucionalidad", dijo José Argueta, ministro de Comunicaciones del gobierno. De su lado, el diputado Antonio Rivera Callejas, quien participó en los juicios políticos, manifestó: "Hay motivos jurídicos muy bien sustentados que van a ser enviados por escrito con todos los medios probatorios".

Procesos

Con la llegada de un nuevo Congreso se impulsaron juicios políticos contra servidores afines a Libertad y Refundación (Libre).