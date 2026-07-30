Herediano vs Marathón EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido de Copa Centroamericana

Alajuela, Costa Rica.- El Marathón debuta en la Copa Centroamericana 2026 de la Concacaf y será visitando al Herediano donde milita el hondureño Getsel Montes.

Después de dos años de ausencia, Marathón volverá hoy a tener acción a nivel internacional. El CS Herediano será el encargado de darle la bienvenida a la Copa Centroamericana, cuando lo reciba (7:00 pm) en el estadio Alejandro Morera Soto por la fase de grupos del grupo B.

Los Verdes realizaron ayer el respectivo reconocimiento de cancha y se reportaron listos para tratar de sacar oro de tierras costarricenses.

El Monstruo afrontará su segunda participación en esta competencia tras debutar en la edición de 2024. Enfrente tendrá al campeón de Costa Rica, en donde milita el hondureño Getsel Montes.

El Verde buscará la clasificación en un sector en el que están Alianza de El Salvador, Antigua de Guatemala y Real Estelí de Nicaragua

El encuentro también marcará el debut oficial del entrenador argentino Silvio Rudman al frente del equipo verdolaga. El estratega sudamericano asumió el cargo tras la salida de su compatriota Pablo Lavallén, quien llevó al club a disputar dos finales de la Liga Nacional, aunque sin poder conquistar el campeonato.

Para afrontar este desafío, la directiva realizó una fuerte inversión en el mercado de fichajes. El club incorporó jugadores de jerarquía como Alberth Elis, Nairobi Vargas, Natael Martínez, Jonathan Martínez y el experimentado colombiano Yairo Moreno, campeón con León. La combinación entre experiencia y talento convierte al conjunto sampedrano en un rival capaz de competir de tú a tú frente a cualquier equipo de la región.

Del otro lado estará un Herediano que afronta la Copa Centroamericana con la obligación de pelear por el título. Los rojiamarillos disputan su quinta participación consecutiva en el torneo y acumulan una destacada trayectoria, alcanzando las semifinales en dos ocasiones. Tras quedarse a las puertas de la final en las ediciones de 2023 y 2024, el campeón costarricense considera que este puede ser el año para dar el paso definitivo y conquistar un trofeo que se le ha escapado en los últimos años.