FIFA no perdona a Argentina: siete expedientes abiertos, suspensión a jugadores y sanción a la AFA

La FIFA ha comenzado a tomar determinaciones con la Selección de Argentina tras la pelea que generaron en la final del Mundial 2026 ante España. Esto es lo que informan desde territorio argentino.
El reconocido periodista argentino Hernán Castillo y otros medios de ese país comenzaron a hacer eco de las primeras determinaciones de la FIFA con Argentina.
Una de las primeras determinaciones de la FIFA es abrir siete expedientes contra el combinado albiceleste. Entre esos expedientes está el haber salido tarde al campo de juego en los partidos ante Suiza e Inglaterra.
Varios de los jugadores recibirán sanciones y hasta miembros del cuerpo técnico de Argentina no serán perdonados, así se dio a conocer.
Roberto Ayala, asistente técnico de Argentina, será sancionado por golpear a Dani Olmo y adelantan que serán tres juegos de castigo.
Argentina perdió la final del Mundial 2026 por marcador de 1-0 con anotación de Ferran Torres en el génesis del segundo tiempo extra.
La FIFA también castigaría con tres juegos de suspensión a Nahuel Molina y uno para Thiago Almada, además de un juego a Enzo Fernández por la roja.
Pero no queda ahí, medios internacionales adelantan que Leandro Paredes, quien protagonizó la pelea ante los españoles, recibiría tres partidos de castigo.
De esta manera se castigaría a Leandro Paredes, Nahuel Molina, Roberto Ayala y Thiago Almada por la pelea ante los españoles en la final.
También se incluyó un expediente por cantos discriminatorios de hinchas y la famosa manta de las Malvinas en el juego ante Inglaterra.
"Argentina es reincidente en los cánticos y FIFA ya habría sancionado a AFA con el cierre de una tribuna en el Monumental por Eliminatorias", detalló el periodista Hernán Castillo.
Argentina mostró una imagen negativa en la final de la Copa del Mundo por la actitud de varios de sus jugadores, lo que no será perdonado por la FIFA y en las próximas horas se harían oficiales los castigos.