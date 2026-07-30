Alba Consuelo Flores se presentará ante la justicia por caso de hospitales móviles

Tegucigalpa, Honduras.- Luego de casi tres años de haberse girado un requerimiento fiscal y estar prófuga, la exministra de Salud, Alba Consuelo Flores, se presentará ante la justicia. En noviembre del 2023, el Ministerio Público (MP) la requirió por los delitos de violación a los deberes de los funcionarios y fraude en contra de la administración pública.

Estas imputaciones por participar en la fraudulenta compra de siete hospitales móviles -según el MP- para atender a pacientes afectados por covid-19, hospitales que finalmente no respondieron a la necesidad de la población. Justamente en noviembre del 2023, la defensa de la exministra de Salud se presentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para notificar que Flores estaría de manera voluntaria ante la justicia, pero el escrito no fue aceptado. Alba Consuelo Flores continuó en el anonimato y este 30 de julio se aceptó el documento presentado por la abogada Karla García Arita, estableciendo de manera preliminar que la exministra se presentará el 4 de agosto ante el juzgado de Crimen Organizado y Corrupción.