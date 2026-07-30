Alba Consuelo Flores se presentará ante la justicia por caso de hospitales móviles

Tegucigalpa, Honduras.- Luego de casi tres años de haberse girado un requerimiento fiscal y estar prófuga, la exministra de Salud, Alba Consuelo Flores, se presentará ante la justicia.
En noviembre del 2023, el Ministerio Público (MP) la requirió por los delitos de violación a los deberes de los funcionarios y fraude en contra de la administración pública.
Estas imputaciones por participar en la fraudulenta compra de siete hospitales móviles -según el MP- para atender a pacientes afectados por covid-19, hospitales que finalmente no respondieron a la necesidad de la población.
Justamente en noviembre del 2023, la defensa de la exministra de Salud se presentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para notificar que Flores estaría de manera voluntaria ante la justicia, pero el escrito no fue aceptado.
Alba Consuelo Flores continuó en el anonimato y este 30 de julio se aceptó el documento presentado por la abogada Karla García Arita, estableciendo de manera preliminar que la exministra se presentará el 4 de agosto ante el juzgado de Crimen Organizado y Corrupción.
La compra de los hospitales móviles ascendió a 1,174 millones de lempiras (cerca de 48 millones de dólares) y dejó la detención de varios funcionarios, entre ellos Marco Bográn, exdirector de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H).
Con la promesa de hacer una transformación en el sistema de salud de todo el país, el 27 de diciembre de 2018 asumió su cargo como ministra de Salud, la licenciada en docencia Alba Consuelo Flores.
En el ocaso de su gestión, en el gobierno de Juan Orlando Hernández, fue criticada por el viceministro de Salud, Roberto Cosenza, quien dijo que la docente no tenía capacidad de manejar la Secretaría.