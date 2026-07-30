Colegio Médico exige a Salud rendir informe sobre uso de fondos en la emergencia sanitaria

Tegucigalpa, Honduras.- El Colegio Médico de Honduras (CMH) exigió a la Secretaría de Salud (Sesal) transparentar el uso de los recursos asignados bajo la Ley de Medidas Excepcionales para la Atención Prioritaria en Materia de Salud. Ante la falta de información pública sobre su ejecución, el gremio médico, mediante un pronunciamiento emitido este jueves 30 de julio, manifestó su preocupación por la ausencia de un informe "público, completo y verificable". La organización exige que las autoridades brinden información que detalle cómo han sido utilizados los fondos destinados a atender la emergencia sanitaria.

"La emergencia sanitaria y la mora quirúrgica constituyen problemas de enorme trascendencia nacional. Precisamente por ello, las facultades excepcionales otorgadas por el Congreso Nacional exigen un nivel superior de transparencia, rendición de cuentas y control social, garantizando que cada recurso invertido beneficie efectivamente a los pacientes que más lo necesitan", establece el comunicado. El gremio lamentó que, hasta la fecha, ni la población ni los profesionales de la salud tienen acceso a información clave sobre la ejecución de estos fondos ni sobre los resultados alcanzados en la atención de pacientes. En ese sentido, demandaron que la Sesal presente un informe detallado que incluya el monto total de recursos ejecutados desde la entrada en vigencia del decreto. También solicitó el desglose de contratos, convenios, fideicomisos y otros mecanismos utilizados para administrar los recursos, así como los criterios técnicos, administrativos y clínicos empleados para seleccionar a los pacientes beneficiados.

Además pide que se detalle el número de pacientes atendidos, especificando hospital, región sanitaria, especialidad médica y tipo de procedimiento realizado. El pronunciamiento incluye la exigencia de información sobre el estado actual de la mora quirúrgica, comparando la situación previa con los avances logrados mediante la ejecución de estos recursos. También solicita transparencia en la metodología utilizada para la conformación de listas de espera, con el fin de garantizar criterios de equidad, prioridad clínica y evitar cualquier discrecionalidad. El Colegio Médico pidió la divulgación de indicadores sobre resultados clínicos, tiempos de espera, procedimientos realizados y el uso de la capacidad instalada en los centros asistenciales.