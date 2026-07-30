Futbolista que perdió su familia en terremotos de Venezuela sale del trance: "La vida de ellos no será en vano"

Trejo aseguró que dará continuidad al proyecto que inició con su familia en Venezuela: “Como familia nos sembramos en esa tierra para que las personas conozcan de Cristo y hoy les puedo decir: la vida de ellos no va a ser en vano. Lo que comenzamos junto a mi esposa Yanina y mis hijos Aaron y Ainhoa, se va a continuar, porque el propósito de Dios en esa nación se va a cumplir”.