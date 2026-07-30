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Futbolista que perdió su familia en terremotos de Venezuela sale del trance: "La vida de ellos no será en vano"

El jugador argentino perdió a su esposa y dos hijos en los terremotos. Después de la pérdida estuvo sedado por el impacto ecomocional

  • Actualizado: 30 de julio de 2026 a las 09:25
Futbolista que perdió su familia en terremotos de Venezuela sale del trance: La vida de ellos no será en vano
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Lucas Trejo, un futbolista argentino que perdió a su esposa y dos hijos en los terremotos de Venezuela, salió del trance y publicó una emotiva carta en honor a su familia.

Fotos: Cortesía redes - EFE
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El doble terremoto de Venezuela dejó más de 5.500 muertos, al menos 16.740 heridos y cerca de 18.000 personas sin vivienda, según cifras oficiales.

 Foto: EFE
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Los dos terremotos de Venezuela se registraron el 24 de junio de 2026, el primero en la escala 7.2 seguido solo 39 segundos después por uno principal de 7.5.

 Foto: EFE
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El futbolista argentino Lucas Trejo perdió a su familia, su esposa y sus dos hijos. Trejo es futbolista del Marítimo La Guaira y a su familia la buscaron por 74 horas, hasta encontrarlos sin vida el 27 de junio.

Foto: Cortesía redes
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Tras las pérdidas, la hermana de Lucas Trejo dijo que se encontraba muy mal de salud y hasta fue sedado por la muerte de su familia.

 Foto: Cortesía redes
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Trejo salió del trance y publicó una carta en sus redes sociales recordando a su familia: “Hace un mes atrás me tocaba vivir el peor momento de mi vida, lo único que me aterraba era perder a mi familia”, indicó.

Foto: Cortesía redes
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Agregó: “Me tocó buscar en un edificio completamente derrumbado a mi esposa y mis dos hijos, sabiendo que ya estaban sin vida... no había nada que me aterrara más en mi existencia”.

 Foto: Cortesía redes
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La publicación estuvo acompañada por una fotografía en la que Trejo aparece con rescatistas y allegados que viajaron para respaldarlo. “Cuando comenzó el tercer día decidí juntarlos y orar por un milagro. Así elijo vivir, con fe, aún en las peores circunstancias”, agregó.

 Foto: Cortesía redes
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Trejo agradeció a quienes permanecieron a su lado durante las primeras 72 horas posteriores al doble sismo y lo ayudaron en la búsqueda. “Cada uno de ustedes tienen nombres propios y me acuerdo muy bien de quienes fueron, sin dudas Dios los envió para arroparme y sostenerme, créanme que sin ustedes no hubiera podido soportar tanto dolor. Nunca me dejaron solo, nunca estuve solo, de verdad gracias”.

 Foto: EFE
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Trejo aseguró que dará continuidad al proyecto que inició con su familia en Venezuela: “Como familia nos sembramos en esa tierra para que las personas conozcan de Cristo y hoy les puedo decir: la vida de ellos no va a ser en vano. Lo que comenzamos junto a mi esposa Yanina y mis hijos Aaron y Ainhoa, se va a continuar, porque el propósito de Dios en esa nación se va a cumplir”.

 Foto: EFE
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