Futbolista que perdió su familia en terremotos de Venezuela sale del trance: "La vida de ellos no será en vano"

Lucas Trejo, un futbolista argentino que perdió a su esposa y dos hijos en los terremotos de Venezuela, salió del trance y publicó una emotiva carta en honor a su familia.
El doble terremoto de Venezuela dejó más de 5.500 muertos, al menos 16.740 heridos y cerca de 18.000 personas sin vivienda, según cifras oficiales.
Los dos terremotos de Venezuela se registraron el 24 de junio de 2026, el primero en la escala 7.2 seguido solo 39 segundos después por uno principal de 7.5.
El futbolista argentino Lucas Trejo perdió a su familia, su esposa y sus dos hijos. Trejo es futbolista del Marítimo La Guaira y a su familia la buscaron por 74 horas, hasta encontrarlos sin vida el 27 de junio.
Tras las pérdidas, la hermana de Lucas Trejo dijo que se encontraba muy mal de salud y hasta fue sedado por la muerte de su familia.
Trejo salió del trance y publicó una carta en sus redes sociales recordando a su familia: “Hace un mes atrás me tocaba vivir el peor momento de mi vida, lo único que me aterraba era perder a mi familia”, indicó.
Agregó: “Me tocó buscar en un edificio completamente derrumbado a mi esposa y mis dos hijos, sabiendo que ya estaban sin vida... no había nada que me aterrara más en mi existencia”.
La publicación estuvo acompañada por una fotografía en la que Trejo aparece con rescatistas y allegados que viajaron para respaldarlo. “Cuando comenzó el tercer día decidí juntarlos y orar por un milagro. Así elijo vivir, con fe, aún en las peores circunstancias”, agregó.
Trejo agradeció a quienes permanecieron a su lado durante las primeras 72 horas posteriores al doble sismo y lo ayudaron en la búsqueda. “Cada uno de ustedes tienen nombres propios y me acuerdo muy bien de quienes fueron, sin dudas Dios los envió para arroparme y sostenerme, créanme que sin ustedes no hubiera podido soportar tanto dolor. Nunca me dejaron solo, nunca estuve solo, de verdad gracias”.
Trejo aseguró que dará continuidad al proyecto que inició con su familia en Venezuela: “Como familia nos sembramos en esa tierra para que las personas conozcan de Cristo y hoy les puedo decir: la vida de ellos no va a ser en vano. Lo que comenzamos junto a mi esposa Yanina y mis hijos Aaron y Ainhoa, se va a continuar, porque el propósito de Dios en esa nación se va a cumplir”.